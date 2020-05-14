В Кривом Роге из-за халатности врача скончались пациенты

На Днепропетровщине врач самовольно выписывала пациентов

Фото: Pixabay

На Днепропетровщине врач самовольно выписывала пациентов

В Кривом Роге Днепропетровской области из-за халатности главного врача городской больницы №4 Людмилы Миряновой умерли два пациента, которых она самовольно выписала из стационара.

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Криворожское городское управление охраны здоровья.

6 мая главный врач четвертой криворожской горбольницы единолично приняла решение о выписке 15 пациентов, которые лечились в стационаре. ПЦР-тестирование подтвердило у всех больных COVID-19. Несмотря на это, медик отправила людей на самоизоляцию по месту жительства под наблюдение семейного врача.

Как тлько о ситуации узнал начальник городского управления охраны здоровья Константин Мурашко, всем выписанным 15-ти пациентам сразу предложили стационарное лечение в инфекционной больнице. В медицинское учреждение отправили комиссию.

14 мая пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации сообщила, что двое пациентов, которых Мирянова отправила на самоизоляцию, умерли.

Однако глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник не верит в виновность главного врача. Говорит, что в своих действиях она руководствовалась профессиональной логикой.

"Думаю, слишком рано говорить о том, что есть вина главного врача. Надо все тщательно исследовать, есть моменты, с которыми наши врачи сталкиваются впервые. Отправляя людей без симптомов на самоизоляцию домой, она, таким образом, очевидно, руководствовалась тем, что уберегает других пациентов от контактов. Есть логика в этих действиях”, - сказал Олейник.

Сейчас Людмилу Мирянову временно отстранили от работы. С журналистами она не общается и свои действия никак не комментирует. В городе готовятся проверить на наличие коронавирусной инфекции всех работников Криворожской больницы №4.

Как писали RegioNews ранее, по состоянию на 14 мая в Украине зафиксировано 422 новые случаи коронавирус COVID-19, общее количество заболевших возросло до 16847.