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22 апреля 2020, 13:50 10

Из-за закрытия рынков в Мелитополе предприниматели устроили протест

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22 апреля 2020, 13:50 10
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В Мелитополе Запорожской области предприниматели организовали митинг под стенами мэрии и  требовали открыть местные рынки
Фото: ria-m.tv
В Мелитополе Запорожской области предприниматели организовали митинг под стенами мэрии и  требовали открыть местные рынки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ

Сообщается, что к зданию мэрии пришли предприниматели, торгующие на рынках города. Продавцы вещевых рынков жаловались, что из-за карантина они не смогли продать товар еще с зимы, поэтому не могут закупить новый. Кроме того, жаловались и та то закрыли не все рынки, некоторые предприниматели ходят на работу, а другим приходиться выживать.

Сообщается, что предприниматели требовали открыть рыкни, поскольку они не получают компенсации и остались без средств к существованию. На месте полиция убеждала предпринимателей разойтись, указывая на нарушение требований карантина.

Месные вести сообщают, чо к протестующим вышла первый заместитель городского головы Ирина Рудакова. Она пояснила, что решение закрыть рынки принято главным санитарным врачом Украины. Мелитополь вынужден был подчиниться

Также сообщается, что после продолжительных дискуссий полицейским удалось убедить людей разойтись. Несколько человек отвезли в горотдел полиции.


протесты рынки карантин Запорожье
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