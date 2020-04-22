В Киеве аптеки планируют снизить наценку на маски до 1 гривны

Крупнейшие сети аптек Киева в соответствии с рекомендациями Антимонопольного комитета будут снижать наценку на медицинские маски

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Крупнейшие сети аптек Киева в соответствии с рекомендациями Антимонопольного комитета будут снижать наценку на медицинские маски

Об этом в Facebook сообщил руководитель Киевского территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, передает RegioNews.

Предполагается, что с 21 апреля в аптеках Киева наценка составит 1 гривну.

Известно, что наценку пообещали снизить сети аптек "Альго-Фарм", "Аптека низких цен К", "Аптека НЦ", "Аптекарь", "Виталюкс", "Сириус-95", "Столичный медицинский альянс" и "Фармация".

Он добавил, что сеть "Альго-Фарм" убрала всю торговую наценку на медицинские маски на время карантина, а в коммунальном предприятии "Фармация" снизили надбавку до 56 копеек.

Хмельницкий отметил, что АМКУ ожидает информацию от других аптечных сетей.

Напомним, 22 квітня Кабінет Міністрів України продовжив дію обмежувальних заходів у зв'язку із поширенням коронавірусу до 11 травня.

Власти столицы разработала первоочередные шаги по ослаблению ограничений, которые будут происходить постепенно и с учетом развития ситуации.