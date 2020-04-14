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14 апреля 2020, 19:02 16

В Запорожье от коронавируса умер директора рынка, который ранее игнорировал карантинные меры

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14 апреля 2020, 19:02 16
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В Запорожье от осложнений коронавируса умер директор рынка, который, несмотря на запрет, работал в период карантина
Фото: pexels
В Запорожье от осложнений коронавируса умер директор рынка, который, несмотря на запрет, работал в период карантина

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на Укринформ.

По словам медиков, первые симптомы появились у этого пациента еще 19 марта. В течение недели он занимался самолечением, когда же обратился за помощью к медикам, ему сделали рентген и диагностировали пневмонию. 3 апреля была подтверждена коронавирусная инфекция.

За жизнь 65-летнего мужчину неделю боролись реаниматологи инфекционной больницы, но спасти его не удалось.

Мужчина управлял рынком в Коммунарском районе Запорожья.

Ранее мы сообщали, что во время карантина полиция обнаружила на рынке работающие торговые точки.

Мужчина отказался закрываться на карантин, за что ему был выписан шраф. После того, как у него выявили коронавирус полицейских пришлось отправить на самоизоляцию.

Это уже второй летальный случай от коронавируса в Запорожской области. Первый - зафиксирован в Мелитополе. По состоянию на 9:00 14 апреля, в Запорожской области 89 больных коронавирусом, 11 человек уже выздоровели. Так, всех сотрудников Запорожской АЭС необходимо проверить на коронавирус.


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