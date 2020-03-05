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05 марта 2020, 14:31 6

В инфекционное отделение Черновицкого больницы срочно завезут новые кровати

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05 марта 2020, 14:31 6
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В инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы в понедельник завезут 32 новых кровати с матрасами, которые моются. Обещают, что уже в понедельник их установят в палатах
В инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы в понедельник завезут 32 новых кровати с матрасами, которые моются. Обещают, что уже в понедельник их установят в палатах

Об этом на брифинге по предотвращению распространения коронавируса рассказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, пишет RegioNews.

"Старые кровати заменят на новые с помощью чрезвычайников, потому что мы понимаем, что это инфекционное отделение и именно сейчас там оказывается медицинская помощь человеку, который имеет подтвержденный диагноз коронавирус", - отметила Наталья Гусак.

Всего в областной больнице для приема больных с подозрением на коронавирус подготовлены 60 коек.


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