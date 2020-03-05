В инфекционное отделение Черновицкого больницы срочно завезут новые кровати

В инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы в понедельник завезут 32 новых кровати с матрасами, которые моются. Обещают, что уже в понедельник их установят в палатах

В инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы в понедельник завезут 32 новых кровати с матрасами, которые моются. Обещают, что уже в понедельник их установят в палатах

Об этом на брифинге по предотвращению распространения коронавируса рассказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, пишет RegioNews. "Старые кровати заменят на новые с помощью чрезвычайников, потому что мы понимаем, что это инфекционное отделение и именно сейчас там оказывается медицинская помощь человеку, который имеет подтвержденный диагноз коронавирус", - отметила Наталья Гусак. Всего в областной больнице для приема больных с подозрением на коронавирус подготовлены 60 коек.

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