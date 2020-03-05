Школы Черновцов могут отправить на карантин из-за коронавируса

Такую рекомендацию дало Министерство здравоохранения

Такую рекомендацию дало Министерство здравоохранения

Об этом на своей Facebook странице написал мэр Черновцов Алексей Каспрук, пишет RegioNews.



"Министерство здравоохранения рекомендует карантин. Собираем комиссию. Будем принимать решение ", - написал мэр Черновцов.

Об отмене массовых мероприятий и возможном закрытии школ, садиков и высших учебных заведений на брифинге также сообщил губернатор Сергей Осачук.

Брифінг щодо ситуації із коронавірусом на Буковині (05.03.20) Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Четвер, 5 березня 2020 р.

Напомним, утром сообщалось, что в Черновцах будут мыть улицы, а в школах увеличат перемены.