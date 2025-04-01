Бригада "Форпост" показала, как отразила российские штурмы под Волчанском
Накануне операторы FPV-дронов бригады "Форпост" отразили вражеские штурмы на Волчанском направлении. Российские войска понесли потери
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Защитники Харьковщины уничтожили многоцелевые бронетранспортеры окупантов.
"Техника сгорела дотла. Также операторы ночных бомберов "Vampire" успешно отработали по местам хранения вражеского БК", – говорится в сообщении.
Напомним, на днях бригада "Месть" поразила российскую бронетехнику и полевые склады БК в Харьковской области.
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