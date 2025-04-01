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01 апреля 2025, 11:42

Большинство украинцев считают, что США устали от Украины

01 апреля 2025, 11:42
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фото: иллюстративное
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Более половины граждан Украины считают Европу своим союзником, который хочет мира на приемлемых условиях, в то же время в отношении США мнения противоположны – большинство убеждены, что в Вашингтоне устали от войны в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опросов Киевского международного института социологии, проведенных в феврале-марте этого года.

По данным социологов, мы имеем практически "зеркальное" восприятие Европы и США. В случае Европы 64% респондентов считают ее союзником, желающим мира на приемлемых условиях, а не считают так – 28%. Что касается Соединенных Штатов, то, по последним данным, 67% считают, что они устали от Украины и давят на Киев ради уступок. До сих пор видят в США союзника, желающего приемлемого мира – только четверть опрошенных.

В КМИС отметили, что части респондентов задавали вопрос в целом по "Западу" – С каким утверждением о поддержке Западом Украины вы согласны в большей степени?

Результаты исследования также показали, что текущие настроения наших соотечественников гораздо хуже, чем были в начале полномасштабного вторжения РФ (т.е. вера в Запад снизилась).

"З вересня 2022 року до лютого 2024 року з 73% до 49% стало менше тих, хто вірить у підтримку Заходу і вірить у його бажання прийнятного миру для України. Далі, до лютого-березня 2025 року їх часка зросла до 62%. Тобто наразі більшість українців – 62% – вважають Захід союзником і партнером у досягненні прийнятного миру", – йдеться у повідомленні Інституту.

Отметим, КМИС провел два исследования: в период с 14 февраля по 4 марта и с 12 по 22 марта. Опрос проводился методом телефонных интервью среди взрослых граждан, проживающих на подконтрольных правительству Украины территориях. Во время первого исследовали мнение 2029 респондентов (статистическая погрешность 2,4%), а во время второго – 1326 респондентов (статистическая погрешность 2,5%).

Кстати, половина украинцев, опрошенных социологами Киевского международного института социологии (КМИС), считают, что ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от территорий, даже если из-за этого война в Украине затянется. При этом почти 40% считают, что действующая власть может отказаться от некоторых территорий для скорейшего достижения мира.

Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время слушаний в Сенате США заявил, что украинцы готовы воевать голыми руками.

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