06:33  01 апреля
В горах на Закарпатье нашли двух заблудившихся туристов
05:36  01 апреля
На Тернопольщине немецкая овчарка напала на 11-летнего ребенка: девочка в больнице
04:40  01 апреля
Российский актер фильма "Анора" попал в "Миротворец"
UA | RU
UA | RU
01 апреля 2025, 12:49

Эксчиновник ВСУ за 8000 долларов переводил военнослужащих в тыловые подразделения

01 апреля 2025, 12:49
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении четырём организаторам противоправной схемы, которые за взятку переводили военнослужащих из передовой в части, не задействованные в активных боевых действиях. Участником схемы оказался бывший заместитель начальника штаба одного из командований видов войск ВСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В среднем стоимость такой "услуги" составляла 8000 долларов США. Заместитель начальника штаба через разветвленные связи и полномочия осуществлял непосредственную коммуникацию и влияние на принятие незаконных решений военными руководителями. Среди них были чиновники ВСУ всех уровней.

В общей сложности следователи проверяют более 150 фактов возможного незаконного перевода в тыл военных по этой схеме.

Все фигуранты сообщены о подозрении в злоупотреблении влиянием по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, более 350 новых образцов вооружения были допущены к эксплуатации в ВСУ в 2025 году.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР Схемы ВСУ коррупционная схема
В Одесской области будут судить правоохранителя, который за 6000 долларов помогал уклонистам пересечь границу под видом военных
01 апреля 2025, 12:17
В Винницкой области будут судить должностное лицо ТЦК и ее сообщника, избивших военнообязанного
01 апреля 2025, 10:50
Стало известно, кого из военнообязанных могут направить на оборудование фортификаций
31 марта 2025, 15:09
Все новости »
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
Мужчинам призывного возраста больше не нужно показывать военный документ для оформления паспорта за границей
01 апреля 2025, 12:58
В Одесской области будут судить правоохранителя, который за 6000 долларов помогал уклонистам пересечь границу под видом военных
01 апреля 2025, 12:17
Поджег дачный дом ради развлечения: на Сумщине полиция задержала поджигателя
01 апреля 2025, 11:55
Большинство украинцев считают, что США устали от Украины
01 апреля 2025, 11:42
Более 350 новых образцов вооружения допущено к эксплуатации в ВСУ в 2025 году
01 апреля 2025, 11:37
Минута молчания в Киеве: на билбордах будут появляться напоминания
01 апреля 2025, 11:12
В Винницкой области будут судить должностное лицо ТЦК и ее сообщника, избивших военнообязанного
01 апреля 2025, 10:50
Трагедия во Львове: под колесами трамвая погиб мужчина
01 апреля 2025, 10:48
На Закарпатье пограничники задержали гражданина Сенегала, пытавшегося скрыться на велосипеде из Венгрии
01 апреля 2025, 10:39
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Все блоги »