Эксчиновник ВСУ за 8000 долларов переводил военнослужащих в тыловые подразделения

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Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении четырём организаторам противоправной схемы, которые за взятку переводили военнослужащих из передовой в части, не задействованные в активных боевых действиях. Участником схемы оказался бывший заместитель начальника штаба одного из командований видов войск ВСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В среднем стоимость такой "услуги" составляла 8000 долларов США. Заместитель начальника штаба через разветвленные связи и полномочия осуществлял непосредственную коммуникацию и влияние на принятие незаконных решений военными руководителями. Среди них были чиновники ВСУ всех уровней.

В общей сложности следователи проверяют более 150 фактов возможного незаконного перевода в тыл военных по этой схеме.

Все фигуранты сообщены о подозрении в злоупотреблении влиянием по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, более 350 новых образцов вооружения были допущены к эксплуатации в ВСУ в 2025 году.