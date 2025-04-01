Удар по энергетике в Херсоне: 45 тысяч горожан остались без света
Сегодня утром, 1 апреля, россияне нанесли удары по энергетике в Херсоне. Продолжается ликвидация последствий атаки, тысячи абонентов остаются без света
Об этом проинформировал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
"Из-за повреждений, нанесенных вражеским обстрелом, без электроснабжения остались 45 тысяч потребителей", ― говорится в сообщении.
Александр Прокудин уточнил, что энергетики подключают абонентов к сети. Из-за перегрузки возможны перебои со светом. Он призвал горожан бережно пользоваться электричеством.
Напомним, в Херсонской области 31 марта из-за российской агрессии пострадали шесть человек.
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