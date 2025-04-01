Нелегальная АЗС на Сумщине: жители Бурыни продавали топливо без лицензии

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Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность незаконной автомобильной заправочной станции (АЗС) в городе Бурынь Конотопского района. Организаторов нелегального "бизнеса" будут судить

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Сумской области.

По данным следствия, двое жителей Бурыни незаконно продавали горючее, не имея соответствующих разрешений и не платя налоги. В текущем году злоумышленники реализовывали местным жителям сжиженный газ "пропан-бутан", дизельное топливо и бензин.

В ходе проверки АЗС 27 марта правоохранители изъяли автомобиль с цистерной, две емкости с распределительными механизмами (колонками), а также 21,2 м³ нелегального горючего.

В настоящее время идет расследование. Его ведут следователи Нацполиции вместе с пограничниками, киберполицией и налоговой службой региона.

Напомним, ранее в экс-руководителя налоговой службы Сумщины обнаружили незаконные активы на миллионы гривен.