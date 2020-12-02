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02 декабря 2020, 10:36 25

Зеленский планирует уволить еще четырех глав ОГА: СМИ узнали, кто на очереди

02 декабря 2020, 10:36 25
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За последнее время уже лишились своих должностей председатели Ивано-Франковской, Одесской, Сумской, Николаевской, Хмельницкой и Харьковской областей
За последнее время уже лишились своих должностей председатели Ивано-Франковской, Одесской, Сумской, Николаевской, Хмельницкой и Харьковской областей
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский может сменить еще четырех глав областных государственных администраций. За последнее время уже лишились своих должностей председателя Ивано-Франковской, Одесской, Сумской, Николаевской, Хмельницкой и Харьковской областей.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Отметим, что президент уже назначил новых глав Харьковской, Одесской и Николаевской ОГА. Ряд других назначений - на очереди.

Тем временем в "Слуге народа" хотят продвинуть на должность руководителя Запорожского областного совета нынешнего председателя ОГА Виталия Боговина.

Также покинуть должность может глава Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко - она находится на последних месяцах беременности.

Кроме этого в ближайшее время могут сменить глав Днепропетровской и Херсонской ОГА Александра Бондаренко и Юрия Гусева. Последнего могут назначить руководителем "Укроборонпрома".

Напомним, 25 ноября Зеленский назначил Виталия Кима председателем Николаевской ОГА.

27 ноября президент назначил Сергея Гриневецкого председателем Одесской облгосадминистрации. А председателем Харьковской ОГА стала Айна Тимчук.

Украина Офис президента президент ОГА глава
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