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01 апреля 2025, 14:55

С сегодняшнего дня все бронирования от мобилизации, оформленные по старым правилам, утратили силу

01 апреля 2025, 14:55
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фото: иллюстративное
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С 1 апреля все бронирования, оформленные по старым правилам, утратили силу. Продолжить "броню" своих специалистов могут компании, уже обновившие статус критичности в соответствии с новыми требованиями

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Как известно, в конце февраля Кабмин разрешил предприятиям, еще не успевшим подтвердить критичность и перебронировать работников до 31 марта. До этой даты бронирование работников таких предприятий будет оставаться в силе.

По словам Первой вице-премьер-министра — Министерства экономики Украины Юлии Свириденко, бронирование — это важная составляющая эффективной работы экономики, ведь аналитика показывает, что статус критических имеют 12% предприятий и они в 2022-2023 годах принесли 67% доходов всех предприятий.

Подать заявление на бронирование работников можно только через портал Действие. Это значит, что руководителям предприятий больше не нужно оформлять бумажные приказы – процесс проходит полностью в электронном формате. Если работник был уже забронирован, перед подачей новой заявки предварительное бронирование необходимо аннулировать.

Напомним, мужчинам призывного возраста больше не нужно показывать военный документ для оформления паспорта за границей.

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