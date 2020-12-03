09:44  03 декабря
В Минздраве рассказали о количестве новых заболевших COVID-19 за сутки
17:46  02 декабря
Глава Минздрава обещает на следующей неделе представить стратегию вакцинации от коронавируса
08:12  03 декабря
ООС: вблизи Водяного боевики трижды нарушили перемирие
UA | RU
UA | RU
03 декабря 2020, 10:04 23

Зеленский указом уволил Юрия Гусева с должности главы Херсонской ОГА

03 декабря 2020, 10:04 23
Читайте також українською мовою
Также президент уже назначил временного руководителя области
Также президент уже назначил временного руководителя области
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Юрия Гусева с должности председателя Херсонской областной государственной администрации и назначил Сергея Козыря временным исполняющим обязанности председателя Херсонской ОГА.

Соответствующие указы №529/2020 и №530/2020 от 3 декабря обнародован на сайте главы государства, передает RegioNews.

Освободить Гусева Юрия Вениаминовича от должности председателя Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.

А другим указом Зеленский назначил нового временного главу Херсонской ОГА. Им стал Сергей Козырь, который до этого занимал должность заместителя главы ОГА.

Напомним, Гусев занимал должность председателя Херсонской обладминистрации с 13 июля 2019 года, а 2 декабря 2020 года Кабинет Министров Украины согласовал проект указа президента о его увольнении в связи с переходом на другую работу.

Херсонская ОГА президент Укроборонпром ОГА указ Юрий Гусев
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Полтавский облсовет
Харьковская перезагрузка: чьи позиции укрепит новая глава ОГА Тымчук
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Егор Соболев
Все блоги »