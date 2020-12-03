Зеленский указом уволил Юрия Гусева с должности главы Херсонской ОГА

Также президент уже назначил временного руководителя области

Также президент уже назначил временного руководителя области

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Юрия Гусева с должности председателя Херсонской областной государственной администрации и назначил Сергея Козыря временным исполняющим обязанности председателя Херсонской ОГА.

Соответствующие указы №529/2020 и №530/2020 от 3 декабря обнародован на сайте главы государства, передает RegioNews.

Освободить Гусева Юрия Вениаминовича от должности председателя Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.

А другим указом Зеленский назначил нового временного главу Херсонской ОГА. Им стал Сергей Козырь, который до этого занимал должность заместителя главы ОГА.

Напомним, Гусев занимал должность председателя Херсонской обладминистрации с 13 июля 2019 года, а 2 декабря 2020 года Кабинет Министров Украины согласовал проект указа президента о его увольнении в связи с переходом на другую работу.