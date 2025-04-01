Фото: Нацполиция

В столице правоохранители задержали мужчину, который ограбил пенсионерку. Он сорвал золотое украшение прямо с ее уха

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители задержали мужчину, который ограбил 72-летнюю пенсионерку. Это произошло в Святошинском районе. Мужчина последовал за женщиной. Дождавшись подходящего момента, он вырвал из ее уха золотое украшение и скрылся.

Правоохранители задержали грабителя. Им оказался 39-летний киевлянин. Ему уже сообщили о подозрении. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Ровно перед судом предстанет мужчина, ограбивший женщину. Он следил за ней до ее подъезда, а затем ударил по лицу по меньшей мере шесть раз и украл вещи.