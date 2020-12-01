В Украине расширят полномочия ОГА касательно оформления гуманитарных грузов

Сегодня соответствующий законопроект был принят за основу

Сегодня соответствующий законопроект был принят за основу

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Как пишет RegioNews, соответствующий законопроект №3527 в первом чтении поддержали 226 парламентариев во время пленарного заседания Рады во вторник, 1 декабря.

Проект закона предусматривает расширение полномочий Совета министров Автономной республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций в части признания гуманитарной помощью грузов весом до 12 тонн.

В настоящее время такие полномочия ОГА предусмотренные для грузов весом до 3 тонн.

Напомним, сегодня Верховная Рада отсрочила введение кассовых аппаратов для ФЛП. Народные депутаты поддержали законопроект №4439-д.