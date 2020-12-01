В Украине расширят полномочия ОГА касательно оформления гуманитарных грузов
Сегодня соответствующий законопроект был принят за основу
Сегодня соответствующий законопроект был принят за основу
Парламент намерен расширить полномочия облгосадминистраций по оформлению гуманитарных грузов.
Как пишет RegioNews, соответствующий законопроект №3527 в первом чтении поддержали 226 парламентариев во время пленарного заседания Рады во вторник, 1 декабря.
Проект закона предусматривает расширение полномочий Совета министров Автономной республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций в части признания гуманитарной помощью грузов весом до 12 тонн.
В настоящее время такие полномочия ОГА предусмотренные для грузов весом до 3 тонн.
Напомним, сегодня Верховная Рада отсрочила введение кассовых аппаратов для ФЛП. Народные депутаты поддержали законопроект №4439-д.
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
Николаев после выборов: как и с кем Сенкевичу снова придется договариваться уже в новом горсовете
"Большое строительство" на Волыни: как Коломойский с Палицей и Ермак с Тимошенко поделят программу Зеленского