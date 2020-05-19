"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности

Алексей Каспрук, глава города, который постоянно занимает последние места в рейтинге комфортности областных центров и первые в рейтинге наиболее коррумпированных рассказал RegioNews в эксклюзивном интервью, почему не боится конкурентов на местных выборах, об отношениях с председателем ОГА, коммуникации с центральной властью и о премиях чиновникам во время карантина

Фото: facebook/Олексій-Каспрук

Алексей Каспрук, глава города, который постоянно занимает последние места в рейтинге комфортности областных центров и первые в рейтинге наиболее коррумпированных рассказал RegioNews в эксклюзивном интервью, почему не боится конкурентов на местных выборах, об отношениях с председателем ОГА, коммуникации с центральной властью и о премиях чиновникам во время карантина

На протяжении последних лет Черновцы постоянно занимают последние места в рейтингах регионального развития. Почему черновчане, которые избрали вас мэром, не считают свой город комфортным для жизни?

В Черновцах, как и в других городах, есть проблемы. В первую очередь в городской инфраструктуре - это дороги, инженерные сети, общественный транспорт. Люди хотят комфорта – капитально отремонтированных дорог и тротуаров, современного общественного транспорта, обновленных больниц, школ и детсадов. Это правильное желание. Однако для его выполнения требуются значительные капиталовложения. За последнее время на реализацию четырех инфраструктурных проектов по модернизации систем водо - и теплоснабжения, повышение энергоэффективности школ, детсадов, больниц мы привлекли инвестиций на сумму 42,8 млн евро, из которых 10,65 млн евро – гранты. Кроме того, на реализацию проектов с другими программами получено 12 грантов на сумму более 2 млн евро. Однако кредитные проекты за средства международных институтов реализуются медленно, люди не видят результат сразу, и это вызывает недовольство. Имеем негативную практику с обновлением общественного транспорта, когда депутаты отказались от кредита ЕБРР на обновление троллейбусного парка и не позволили закупить в лизинг автобусы, хотя такими кредитами воспользовались почти все города. В результате в Черновцах имеем старые троллейбусы, маршрутки в ужасном состоянии, диктат частных перевозчиков и огромное недовольство жителей.

В рейтингах коррумпированности Черновцы занимают "почетное" первое место. Прокомментируйте, в чем причины такого"лидерства"?

Не слышал про такой рейтинг. Знаю, что по результатам муниципального опроса определялся индекс количества коррупционных случаев в медицине. И Черновцы вместе с Харьковом и Одессой попали в тройку лидеров. То есть, респонденты имели опыт взяток в этой сфере. В первичном звене медицины после реформирования это явление уже исчезает. Верю, что вторая волна реформы медицины преодолеет такие проявления и в больницах. На местном уровне мы также работаем над тем, чтобы городская медицина имела современное оборудование и качественные медицинские услуги стали более доступными для жителей. Хочу, чтобы со следующего года стало правилом – не менее 10% городского бюджета развития идет на развитие медицины. Пандемия коронавируса продемонстрировала, как важно для безопасности и комфорта иметь современные, обеспеченные необходимым оборудованием больницы и профессиональных врачей. А это дорого стоит.

Планируете ли вы принимать участие в местных выборах-2020? Если нет, то чем будете заниматься после завершения своей каденции?

Сейчас не до мыслей об участии в выборах. Уже три месяца каждый мой рабочий день начинается с того, что я проверяю, имеют ли все необходимое врачи чтобы спасать людей с тяжелым течением болезни на коронавирус. Стараюсь обеспечить жизнедеятельность города в условиях карантина.

Жизнь изменилась, и это влияет на видение будущего. Поэтому окончательного решения относительно участия в выборах еще не принял. Должность мэра не является пожизненной. Всегда готов применить свои знания и опыт в другой сфере. Имею инженерное и экономическое образование, работал на производстве, занимался бизнесом в ІТ-сфере, есть опыт проектного менеджмента. Поэтому, всегда найду чем заняться.

Можете примерно спрогнозировать количество основных кандидатов на кресло мэра на местных выборах осенью? А также то, кто войдет в новый состав депутатов городского совета?

Кандидатов будет много. Хорошо, если бы они демонстрировали свое видение развития города и пути его воплощения. Но сейчас вижу, как отдельные активисты и местные политики начинают свою избирательную кампанию с популизма. Не думаю, что черновчане на это купятся. Поэтому если приму решение баллотироваться в мэры, будущих конкурентов не боююсь. Хочу видеть среди них достойных, которые действительно болеют за судьбу города, а не руководствуются лишь собственными политическими и личными амбициями. И такие кандидаты в Черновцах. Посмотрим, будет ли у них желание принять участие в избирательной гонке. Потому что сейчас, как говорят, "на манеже все то же".

Если говорить о составе городского совета после выборов, то имею проверенный временем опыт – при любом избирательном законодательстве депутатский мандат удается восстановить почти трети депутатов. С одной стороны это хорошо. А с другой такая ситуация иногда не приносит пользу местному самоуправлению, поскольку среди этой трети не всегда лучшие. И из-за этого уже через несколько месяцев в "новоизбранном" составе городского совета возрождаются старые коррупционные схемы. И если мэр, независимо от его фамилии, не хочет брать участия в этих депутатских сделках, то активно применяется инструмент вето. Это перерастает в противостояние депутатского корпуса и мэра и вредит развитию города.

Какие отношения у вас сложились с председателем ОГА Сергеем Осачуком? Находите ли вы взаимопонимание по вопросам обеспечения нормальной жизнедеятельности города, особенно в период карантина?

Сергея Осачука председателем ОГА назначил президент Украины. Он представитель президента и правительства в области, которое должно внедрять государственную политику. Наша общая задача – воплощать в жизнь правительственные решения, здесь не может быть споров.

Но есть разный взгляд на определенные тактические вещи. В частности, и по вопросам обеспечения нормальной жизнедеятельности города, особенно в период карантина. Например, с самого начала ОГА даже не рассматривала городские коммунальные больницы как опорные для лечения больных Covid-19. Первую такую больницу мы готовили на свой страх и риск. Сейчас больных коронавирусом уже принимают все три городские коммунальные больницы и свободных мест там практически нет.

Также считаю, что ошибочным было решение в пик эпидемии закрыть продуктовые магазины в выходные дни и объявить об этом людям накануне. Естественно, что в последний момент все бросились запасаться продуктами, в магазинах образовались очереди, что ухудшило эпидемиологическую ситуацию в городе.

Так же по–разному мы смотрели на запрет работать продовольственным рынкам. Их в Черновцах семнадцать, люди привыкли покупать там продукты, закрытие создало дополнительную нагрузку на супермаркеты. Такие спорные моменты есть. И это все рабочие ситуации, которые можно обсуждать и совместно решать, чтобы не допускать ошибок в дальнейшем.

Оцените уровень коммуникации центральной и местной власти в Украине на примере Черновцов.

Коммуникации никогда не бывает много. Во время эпидемии президент и премьер-министр регулярно проводят селекторные совещания с участием городских глав и собирают предложения. К одним прислушиваются, к другим – нет, но диалог происходит постоянно.

Черновцы стали городом, где официально был зарегистрирован первый случай заболевания Covid -19. Увы, это печальное первенство по количеству больных остается и сейчас. Поэтому многие карантинные ограничения мы внедряли раньше чем центральная власть. Наш опыт и предложения учитывались при принятии решений на государственном уровне. Но в отдельных случаях центральная власть не всегда может учесть реалии и особенности ситуации в регионе. Нужно больше давать полномочий общинам и органам местного самоуправления.

Черновцы имеют несколько системных проблем, которые без поддержки государства не решить. Город находится в определенной транспортной изоляции – тяжело и долго добираться железной дорогой и автомобильным транспортом. Это тормозит развитие региона, отпугивает инвесторов, не дает возможности эффективно использовать туристический и рекреационный потенциал, замедляет мобильность населения. Имеем открытый еще в 1933 аэропорт, который нуждается в реконструкции и модернизации. Уже есть проект, нужно более полумиллиарда гривен, без помощи государства или концессии не обойтись. Уже несколько лет просим 211 млн грн на капитальный ремонт улицы Хотинской, которая является частью дороги государственного значения и, фактически, выполняет роль объездной. Самостоятельно, особенно после эпидемии, город таких средств на эти работы не найдет. Есть у нас и проблема оползней и подтоплений. В частности, каждый мощный ливень топит центральный железнодорожный вокзал и прилегающую площадь, это длится еще с прошлого века. Нужно специализированное проектно-инженерное решение и большие средства, которых город не имеет.

Подсчитывали потери городского бюджета от карантина? Сколько средств из бюджета перенаправлены на борьбу с пандемией, какие проекты не будут профинансированы из-за перераспределения средств?

Городской бюджет уже недополучил 62,6 млн грн, а в целом потери будут значительно больше. В мае – июне не поступит не менее 15 млн грн НДФЛ и единого налога, кроме того, снизились поступления от арендной платы, парковки, туристического сбора, админуслуг. Не можем рассчитывать и на то, что выполним планы поступлений от приватизации коммунального имущества, продажи земли. Наибольшие потери ожидается от уменьшения поступлений НДФЛ, ведь бизнесу трудно выйти из карантина, падают объемы, сокращаются рабочие места. Крупные убытки несут коммунальные предприятия - население не оплачивает их услуги, они наращивают долги, не могут вовремя рассчитаться за энергоносители и выплачивать зарплату.

На противодействие распространению коронавируса из городского бюджета выделили 99,3 млн грн. Пришлось отказаться от многих капитальных расходов, кроме тех, что направлены на ремонт и содержание дорог и инженерных сетей, соблюдения санитарного состояния и поддержку коммунальных предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Из городского бюджета обеспечиваем выплату зарплат бюджетникам. Зарплата медиков с 1 апреля финансируется за счет средств НСЗУ, педагоги получают деньги за счет государственной субвенции, часть доплачиваем из городского бюджета, задолженности пока нет. Есть проблемы с выплатой зарплат на отдельных коммунальных предприятиях, в частности, на "Черновцытеплокоммунэнерго". Однако ресурсов городского бюджета до конца года на такие насущные расходы может и не хватить. Работаем над тем, как в новых условиях активизировать экономики и увеличить поступления в бюджет.

Тем не менее в соцсетях пишут, что вы не отказались от премирования работников городского совета на период карантина...

Премирование работников городского совета является обязательной составляющей заработной платы чиновника, это предусмотрено законодательством и прописано в коллективном договоре, где и определено, по каким причинам служащего этой премии могут лишить. В марте я предложил сотрудникам мэрии, в первую очередь руководителям исполнительных органов, отказаться от части премирования. Коллеги добровольно написали заявления с просьбой уменьшить размер премий и стали получать на 30% меньше.

А в целом информационные провокации, различные фейки и байки, если они не несут угрозы городскому хозяйству или людям, не комментирую.