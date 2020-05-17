Буковина получит дополнительные средства на выплаты медикам

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

К нам обратилась Черновицкая ОГА, что необходимы дополнительно 5,6 млн грн. Минздрав мгновенно отреагировал, проведены консультации с министерством финансов... В понедельник эти средства будут перечислены в Черновицкую область для того, чтобы все выплаты были осуществлены", - сказал Максим Степанов.