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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
17 мая 2020, 12:14 12

Буковина получит дополнительные средства на выплаты медикам

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17 мая 2020, 12:14 12
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В министерстве нашли деньги для черновицких врачей

Черновицкая область получит дополнительные средства для надбавки медикам в понедельник, 18 мая

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

К нам обратилась Черновицкая ОГА, что необходимы дополнительно 5,6 млн грн. Минздрав мгновенно отреагировал, проведены консультации с министерством финансов... В понедельник эти средства будут перечислены в Черновицкую область для того, чтобы все выплаты были осуществлены", - сказал Максим Степанов.


По словам Степанова, проблему решили за два дня.

Ранее сообщалось, что 14 регионов выплатили надбавки медикам, а Буковине, где больше всего больных COVID, не хватило денег. Поэтому Черновицкая ОГА обратилась в Минздрав с просьбой выделить дополнительные средства на выплату медикам.

Ранее Министр здравоохранения Максим Степанов в обращении к медикам страны заверил, что все надбавки к зарплате будут выплачены, а все руководители на местах отчитаются по каждой больницы и каждого медработника.


коронавирус зарплаты Черновцы Буковина бюджетные деньги медики Максим Степанов
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