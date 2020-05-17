Буковина получит дополнительные средства на выплаты медикам
Черновицкая область получит дополнительные средства для надбавки медикам в понедельник, 18 мая
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.
К нам обратилась Черновицкая ОГА, что необходимы дополнительно 5,6 млн грн. Минздрав мгновенно отреагировал, проведены консультации с министерством финансов... В понедельник эти средства будут перечислены в Черновицкую область для того, чтобы все выплаты были осуществлены", - сказал Максим Степанов.
По словам Степанова, проблему решили за два дня.
Ранее сообщалось, что 14 регионов выплатили надбавки медикам, а Буковине, где больше всего больных COVID, не хватило денег. Поэтому Черновицкая ОГА обратилась в Минздрав с просьбой выделить дополнительные средства на выплату медикам.
Ранее Министр здравоохранения Максим Степанов в обращении к медикам страны заверил, что все надбавки к зарплате будут выплачены, а все руководители на местах отчитаются по каждой больницы и каждого медработника.
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