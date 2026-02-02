Голова Нацполіції анонсував створення в Україні реєстру дронів. Чому це не допоможе
Однак, це не допоможе. Звичайно, реєстр потрібен, хоча б для того, щоб притягати до відповідальності тих власників і пілотів дронів, хто може випадково або з хуліганських намірів, завдати комусь шкоди, завдати збитків майну громадян.
Наприклад, коптер може комусь впасти на голову або врізатися в автомобіль. Тут все зрозуміло і просто – як з реєстрацією ДТП і відповідальністю за неї.
Але якщо і коли злочинці, невідомі карбонарії і ймовірні повстанці захочуть використовувати дрони в своїх незаконних цілях, – реєстр дронів ніяк не допоможе. Тому що такі дрони ніхто не буде купувати, ніхто не буде реєструвати, ніхто не стане заявляти про те, що вони у нього є.
Ми вступаємо в нову еру, коли прерогатива держави на силу може бути поставлена під сумнів однією невеликою, ретельно законспірованою групою божевільних (або не дуже) технарів, або навіть одним божевільним (а може і не дуже) оператором дронів.
Боротися з цією тенденцією реєстрами та іншими обмеженнями – безглуздо.
Швидше за все, знадобиться окрема секретна служба, яка буде займатися виявленням таких людей і намірів. Однак і тут перспективи для держави не райдужні. Кажу це відповідально, як фахівець з дронів, який організував і провів не одну секретну операцію.
Це так не працює.