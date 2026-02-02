15:19  02 лютого
Синоптикиня попередила про сильні морози 3 лютого
02 лютого 2026, 15:38

Голова Нацполіції анонсував створення в Україні реєстру дронів. Чому це не допоможе

02 лютого 2026, 15:38
Створюється цей реєстр для того, нібито, щоб протидіяти злочинним намірам використовувати дрони для вбивства або пошкодження майна
Створюється цей реєстр для того, нібито, щоб протидіяти злочинним намірам використовувати дрони для вбивства або пошкодження майна
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Однак, це не допоможе. Звичайно, реєстр потрібен, хоча б для того, щоб притягати до відповідальності тих власників і пілотів дронів, хто може випадково або з хуліганських намірів, завдати комусь шкоди, завдати збитків майну громадян.

Наприклад, коптер може комусь впасти на голову або врізатися в автомобіль. Тут все зрозуміло і просто – як з реєстрацією ДТП і відповідальністю за неї.

Але якщо і коли злочинці, невідомі карбонарії і ймовірні повстанці захочуть використовувати дрони в своїх незаконних цілях, – реєстр дронів ніяк не допоможе. Тому що такі дрони ніхто не буде купувати, ніхто не буде реєструвати, ніхто не стане заявляти про те, що вони у нього є.

Ми вступаємо в нову еру, коли прерогатива держави на силу може бути поставлена під сумнів однією невеликою, ретельно законспірованою групою божевільних (або не дуже) технарів, або навіть одним божевільним (а може і не дуже) оператором дронів.

Боротися з цією тенденцією реєстрами та іншими обмеженнями – безглуздо.

Швидше за все, знадобиться окрема секретна служба, яка буде займатися виявленням таких людей і намірів. Однак і тут перспективи для держави не райдужні. Кажу це відповідально, як фахівець з дронів, який організував і провів не одну секретну операцію.

Це так не працює.

