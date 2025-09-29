Украинский запрос на "Томагавки" – это полное, стопроцентное признание того факта, что "Фламинго" не летает

Украинский запрос на "Томагавки" – это полное, стопроцентное признание того факта, что "Фламинго" не летает

Фото: соцсети

СМИ пишут, что президент Зеленский попросил у президента Трампа американские крылатые ракеты "Томагавк", и вице-президент Вэнс подтвердил, что США изучают этот вопрос.

А как же тогда украинские крылатые ракеты "Фламинго" компании Fire Point, которые, как известно, "в десять раз лучше Томагавков, во всем лучше Томагавков, потому что Томагавки устарели"?..

Если "Фламинго" лучшие и производятся уже такими темпами, какими никогда не производились "Томагавки", то зачем нам это американское барахло?.. Не лучше ли за эти денги (деньги наших европейских партнеров, оплачивающих поставки американского оружия) купить что-то другое?..

Украинский запрос на "Томагавки" – это полное, стопроцентное признание того факта, что "Фламинго" не летает, что это очередная ракетная пиар-кампания для внутреннего потребления и прикрытие хищения финансовой помощи наших дорогих доверчивых партнеров. Речь идет о колоссальных суммах.

"Томагавки", конечно, нужны для нашей обороны. Можно только приветствовать тот факт, что президент Украины попросил его у президента США. И мы будем очень рады, если эти замечательные ракеты нам дадут, пусть они даже "во всем хуже" розовых фламинго.

Тем более, что наличие этих ракет в нашем арсенале поможет и компании Fire Point выпутаться из этой гнилой истории, потому что можно тогда проводить "общие акцы", как это у нас принято, когда запускаются и дроны FP-1, и другие ударные дроны большой дальности по одной и той же цели в одно время, но долетают, по отчетам только FP-1. Как "долетели" до базы российских пограничников в Крыму "Фламинго", хотя летели туда совсем не эти ракеты. В общем, со всех сторон одни достоинства.