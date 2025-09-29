10:10  29 сентября
В Карпатах выпал первый снег: на горе Пип Иван -3° и ветер
09:06  29 сентября
В Киеве мужчина обманул вдову военного на полмиллиона гривен
14:52  29 сентября
ДТП в Киевской области: отбойник насквозь проткнул микроавтобус, есть погибший и пострадавший
UA | RU
UA | RU
Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
29 сентября 2025, 11:55

"Фламинго" против "Томагавков" – почему Украине все же нужны американские ракеты

29 сентября 2025, 11:55
Читайте також українською мовою
Украинский запрос на "Томагавки" – это полное, стопроцентное признание того факта, что "Фламинго" не летает
Украинский запрос на "Томагавки" – это полное, стопроцентное признание того факта, что "Фламинго" не летает
Фото: соцсети
Читайте також
українською мовою

СМИ пишут, что президент Зеленский попросил у президента Трампа американские крылатые ракеты "Томагавк", и вице-президент Вэнс подтвердил, что США изучают этот вопрос.

А как же тогда украинские крылатые ракеты "Фламинго" компании Fire Point, которые, как известно, "в десять раз лучше Томагавков, во всем лучше Томагавков, потому что Томагавки устарели"?..

Если "Фламинго" лучшие и производятся уже такими темпами, какими никогда не производились "Томагавки", то зачем нам это американское барахло?.. Не лучше ли за эти денги (деньги наших европейских партнеров, оплачивающих поставки американского оружия) купить что-то другое?..

Украинский запрос на "Томагавки" – это полное, стопроцентное признание того факта, что "Фламинго" не летает, что это очередная ракетная пиар-кампания для внутреннего потребления и прикрытие хищения финансовой помощи наших дорогих доверчивых партнеров. Речь идет о колоссальных суммах.

"Томагавки", конечно, нужны для нашей обороны. Можно только приветствовать тот факт, что президент Украины попросил его у президента США. И мы будем очень рады, если эти замечательные ракеты нам дадут, пусть они даже "во всем хуже" розовых фламинго.

Тем более, что наличие этих ракет в нашем арсенале поможет и компании Fire Point выпутаться из этой гнилой истории, потому что можно тогда проводить "общие акцы", как это у нас принято, когда запускаются и дроны FP-1, и другие ударные дроны большой дальности по одной и той же цели в одно время, но долетают, по отчетам только FP-1. Как "долетели" до базы российских пограничников в Крыму "Фламинго", хотя летели туда совсем не эти ракеты. В общем, со всех сторон одни достоинства.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина США война мир ракеты Фламинго Fire Point Томагавк
 
Подписывайтесь на RegioNews
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Микроавтобус с сюрпризом: на границе с Польшей обнаружили почти 200 iPhone, спрятанных в колесе
29 сентября 2025, 15:13
ДТП в Киевской области: отбойник насквозь проткнул микроавтобус, есть погибший и пострадавший
29 сентября 2025, 14:52
На Буковине разоблачили схему нелегальной переправки мужчин за границу
29 сентября 2025, 14:41
Хотела купить дрова: в Харькове женщина стала жертвой мошенника
29 сентября 2025, 14:35
На Львовщине столкнулись два мотоцикла: три человека в больнице
29 сентября 2025, 14:27
Новый шанс на жизнь: в Харькове при поддержке международных партнеров заработала современная протезная лаборатория
29 сентября 2025, 14:14
Корабельная артиллерия в "бойлерах": СБУ разоблачила схему переправки вооружения в РФ
29 сентября 2025, 14:05
На Житомирщине перевернулось авто: погиб человек, еще один – в больнице
29 сентября 2025, 13:56
В Одессе поезд сбил насмерть женщину
29 сентября 2025, 13:40
В Херсоне в результате обстрела погиб мужчина
29 сентября 2025, 13:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Все блоги »