Український запит на "Томагавки" – це повне, стовідсоткове визнання того факту, що "Фламінго" не літає

Фото: соцмережі

ЗМІ пишуть, що президент Зеленський попросив у президента Трампа американські крилаті ракети "Томагавк", і віце-президент Венс підтвердив, що США вивчають це питання.

А як же тоді українські крилаті ракети "Фламінго" компанії Fire Point, які, як відомо, "вдесятеро кращі за Томагавки, в усьому кращі за Томагавки, тому що Томагавки застаріли"?..

Якщо "Фламінго" кращі і виробляються вже такими темпами, якими ніколи не вироблялися "Томагавки", то навіщо нам це американське барахло?.. Чи не краще за ці гроші (гроші наших європейських партнерів, які оплачують поставки американської зброї) купити щось інше?..

Український запит на "Томагавки" – це повне, стовідсоткове визнання того факту, що "Фламінго" не літає, що це чергова ракетна піар-кампанія для внутрішнього споживання і прикриття розкрадання фінансової допомоги наших дорогих довірливих партнерів. Мова йде про колосальні суми.

"Томагавки", звичайно, потрібні для нашої оборони. Можна тільки вітати той факт, що президент України попросив їх у президента США. І ми будемо дуже раді, якщо ці чудові ракети нам дадуть, нехай вони навіть "у всьому гірші" за рожевих фламінго.

Тим більше, що наявність цих ракет в нашому арсеналі допоможе і компанії Fire Point виплутатися з цієї гнилої історії, тому що можна тоді проводити "спільні акці", як це у нас прийнято, коли запускаються і дрони FP-1, і інші ударні дрони великої дальності по одній і тій же цілі в один час, але долітають, за звітами, тільки FP-1. Як"долетіли" до бази російських прикордонників у Криму "Фламінго", хоча летіли туди зовсім не ці ракети. Загалом, з усіх боків одні плюси.