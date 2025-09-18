Вместо "Железного купола" – иллюзия ПВО: кому выгодна неэффективность перехватчиков

Дроны-перехватчики представляют собой модифицированные FPV-дроны. Они предназначены для обнаружения и нейтрализации воздушных целей

Под Киевом шахедами разбомбили логистический центр "Эпицентра", горело долго, компания заявила, что общий ущерб от вражеских атак с начала войны превысил уже 1 млрд долларов. А за три дня до этого президент Зеленский заявил, что для уничтожения 800 шахедов нужно примерно 1600 дронов-перехватчиков. Какая связь между этими двумя событиями? – Прямая.

Напомним, что с начала этого года военно-политическое руководство нашей страны сделало в организации ПВО ставку на дроны-перехватчики. Обещали скупить на рынке все интерсепторы на корне, поставили задачу производить их все больше и больше, выделили миллиарды гривен на эту программу. А шахеды все летают и летают. В чем проблема?

Дроны-перехватчики – это фактически те же управляемые оператором фпв-дроны, адаптированные для поиска и уничтожения воздушных целей. Этакая эрзац-ракета с осколочно-фугасной боевой частью; лучшей оптикой – в небе трудно ориентироваться и находить скоростные, маневренные цели; с хорошей ночной оптикой (тепловизором) при использовании ночью.

Преимущества перехватчиков: отработанная технология, решены организационные вопросы – та же группа фпв-щников, работающая в кол-зоне, может перехватывать и воздушные цели; отсутствие дорогостоящего оборудования (при работе днем по разведчикам противника, ночью против шахедов – все сложнее); мнимая "дешевизна" решения, оправданная при работе против вражеских разведчиков, но не против шахедов.

Еще один важный "плюс" – дроны-перехватчики из китайских дроно-комплектов могут также "успешно" строить известные "молодые дарования" – фирмы, возникшие всего полтора-два года назад и сразу захватившие львиную долю рынка из-за своей близости к власти. Короче говоря – на интерсепторах легко зарабатывать "своим" людям-юристам, локейшен- и пиар-менеджерам, кинопродюсерам.

Очевидные минусы дронов-перехватчиков ярко проявились при попытках использовать их для отражения массированных беспилотных атак шахедов. Именно поэтому в сети нет много видео успешных перехватов шахедов дронами-перехватчиками, несмотря на заявления (в том числе президента) о сбитии 100-150 шахедов фпв-дронами за ночь. Много видео нет – потому что много сбитий нет. И не будет.

Оказалось, что на каждый боевой вылет дрона требуется оператор – без оператора дроны почему-то не летают. И если шахеды летят стаей – 100-20 штук с интервалом 1-2 минуты, то нужно на их пути посадить как минимум 100-200 операторов, чтобы попытаться перехватить этот рой.

Понятно, что столько операторов нет (в одном месте). Эти операторы и дроны неизбежно будут мешать друг другу, работая на одинаковых или близких частотах, используя радары, вносящие помехи, атакуя один и тот же шахед несколькими дронами и пропуская другие шахеды во время коллективной атаки.

Оказалось также (давно известно в принципе), что время реакции группы перехвата на пролетающий шахед слишком велико – просто не успевают развернуться; время полета коптера-перехватчика крайне ограничено – до 20 минут в лучшем случае; скорости перехватчика не хватает для того, чтобы догнать шахед, и удача может быть только тогда, когда стартуешь прямо перед шахедом, если успеешь найти его в ночном небе; а найти шахед ночью в небе – это вообще квест.

Кроме того, легкие дроны-перехватчики не могут работать в сильный ветер, а в дождь или снег их камеры ничего не видят, а шахеды летают практически в любую погоду.

И здесь мы вспомним, что сказал президент – на уничтожение 800 шахедов нужно 1600 перехватчиков. Прямо как из рекламной брошюры фирмы-производителя дронов-перехватчиков. Даже если вероятность сбивания шахеда 0,5 – то есть из двух атак одна успешная, то это опять же в идеальных условиях – погода позволяет, оператор опытный, экипаж слажен, радар дает целеуказание, шахед как специально крутится на одном месте, словно дрон-разведчик.

В реальности все гораздо сложнее – опытных операторов для работы в небе, ночью – очень мало, экипажи давно отправили на фронт, как "не критически важные элементы ПВО", радаров для обнаружения шахедов у нас кот наплакал во всех ВСУ, а шахеды летят плотным клином, и запустить второй дрон успевает.

Вот почему сгорел логистический центр "Эпицентра", и сгорели сотни, если не тысячи, других бизнес-объектов, объектов инфраструктуры, разрушены жилые дома и погибли люди. Не работает это "простое решение", придуманное "офисом простых решений". Зато "свои" компании-производители перехватчиков заработали уже десятки миллионов долларов и заработают еще сотни миллионов долларов.

Если бы "Эпицентр" выделил из своих небольших уже доходов хотя бы часть, эквивалентную десяти процентам потерь от воздушных атак противника – 100 млн долларов от 1 млрд долларов, то на эти деньги запросто можно было бы уже давно, в кратчайшие сроки разработать свою зенитно-ракетную систему ПВО, аналогичную российскому "Панцирю", израильскому"Железному куполу"; создать ракеты против дронов, аналогичные шведским Saab Nimbrix или американским Hydra 70 APKWS.

Малые зенитно-ракетные комплексы давно доказали свои неоспоримые преимущества по сравнению с дронами-перехватчиками: всепогодность, максимальная автоматизация – оператора просто нет, скорострельность – ракеты запускаются с минимальным интервалом, высокая скорость ракеты-перехватчика, низкая стоимость ракеты против дронов – 10–20 тысяч долларов при коэффициенте поражения выше 0,9 –то есть десять ракет гарантированно уничтожают девять целей.

Шесть зенитно-ракетных комплексов с достаточным запасом ракет (российский "Панцирь-СМД-Е" имеет легко перезарядить боекомплект 48 ракет) – могут гарантированно закрыть небо над Киевом и областью. Стоимость того же "Панциря" – около 14 млн долларов, что вполне доступно для нашего бизнеса, и гораздо дешевле целой армады дронов-перехватчиков, неэффективных против шахидов.

Офис простых решений не работает. Компетенций не хватает. Это вам не кино снимать.