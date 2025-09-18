08:10  18 вересня
Юрій Касьянов Громадський діяч, волонтер, воїн та розробник унікальних систем БПЛА наддалекого ураження info@regionews.ua
18 вересня 2025, 08:50

Замість "Залізного куполу" – ілюзія ППО: кому вигідна неефективність перехоплювачів

18 вересня 2025, 08:50
Дрони-перехоплювачі являють собою модифіковані FPV-дрони. Вони призначені для виявлення та нейтралізації повітряних цілей
Ілюстративне фото: vgi.com.ua
Під Києвом шахедами розбомбили логістичний центр"Епіцентру", горіло довго, компанія заявила, що загальні збитки від ворожих атак з початку війни перевищили вже 1 млрд доларів. А за три дні до цього президент Зеленський заявив, що для знищення 800 шахедів потрібно приблизно 1600 дронів-перехоплювачів. Який зв'язок між цими двома подіями? – Прямий.

Нагадаю, що з початку цього року військово-політичне керівництво нашої країни зробило в організації ППО ставку на дрони-перехоплювачі. Обіцяли скупити на ринку всі інтерсептори на корені, поставили завдання виробляти їх все більше і більше, виділили мільярди гривень на цю програму. А шахеди все літають і літають. У чому проблема?..

Дрони-перехоплювачі – це фактично ті самі керовані оператором фпв-дрони, адаптовані для пошуку і знищення повітряних цілей. Така собі ерзац-ракета з осколково-фугасною бойовою частиною; кращою оптикою – в небі важко орієнтуватися і знаходити швидкісні, маневрені цілі; з хорошою нічною оптикою (тепловізором) при використанні вночі.

Переваги перехоплювачів: відпрацьована технологія, вирішені організаційні питання – та сама група фпв-щників, яка працює в кіл-зоні, може перехоплювати і повітряні цілі; відсутність дорогого обладнання (при роботі вдень по розвідниках противника, вночі проти шахедів – все складніше); уявна "дешевизна" рішення, виправдана при роботі проти ворожих розвідників, але не проти шахедів.

Ще один важливий "плюс" – дрони-перехоплювачі з китайських дроно-комплектів можуть також "успішно" будувати відомі "молоді обдарування" – фірми, що виникли всього півтора-два роки тому і відразу захопили левову частку ринку через свою близькість до влади. Коротше кажучи – на інтерсепторах легко заробляти "своїм" людям-юристам, локейшен- і піар-менеджерам, кінопродюсерам.

Очевидні мінуси дронів-перехоплювачів яскраво проявилися при спробах використовувати їх для відбиття масованих безпілотних атак шахедів. Саме тому в мережі немає багато відео успішних перехоплень шахедів дронами-перехоплювачами, незважаючи на заяви (в тому числі президента) про збиття 100-150 шахедів фпв-дронами за ніч. Багато відео немає – тому що багато збиттів немає. І не буде.

Виявилося, що на кожен бойовий виліт дрону потрібен оператор – без оператора дрони чомусь не літають. І якщо шахеди летять зграєю – 100-20 штук з інтервалом 1-2 хвилини, то треба на їхньому шляху посадити як мінімум 100-200 операторів, щоб спробувати перехопити цей рій.

Зрозуміло, що стільки операторів у нас немає (в одному місці). Ці оператори і дрони неминуче будуть заважати один одному, працюючи на однакових або близьких частотах, використовуючи радари, які вносять перешкоди, атакуючи один і той же шахед декількома дронами і пропускаючи інші шахеди під час колективної атаки.

Виявилося також (давно відомо в принципі), що час реакції групи перехоплення на пролітаючий шахед занадто великий – просто не встигають розгорнутися; час польоту коптера-перехоплювача вкрай обмежений – до 20 хвилин у найкращому випадку; швидкості перехоплювача не вистачає для того, щоб наздогнати шахед, і удача може бути тільки тоді, коли стартуєш прямо перед шахедом, якщо встигнеш знайти його в нічному небі; а знайти шахед вночі в небі – це взагалі квест.

Крім того, легкі дрони-перехоплювачі не можуть працювати в сильний вітер, а в дощ або сніг їх камери нічого не бачать, натомість шахеди літають практично в будь-яку погоду.

І тут ми згадаємо, що сказав президент – на знищення 800 шахедів потрібно 1600 перехоплювачів. Прямо як з рекламної брошури фірми-виробника дронів-перехоплювачів. Навіть якщо ймовірність збиття шахеда 0,5 – тобто з двох атак одна успішна, то це, знову ж таки, в ідеальних умовах – погода дозволяє, оператор досвідчений, екіпаж злагоджений, радар дає цілевказівку, шахед як спеціально крутиться на одному місці, немов дрон-розвідник.

У реальності все набагато складніше – досвідчених операторів для роботи в небі, вночі – дуже мало, екіпажі давно відправили на фронт, як "не критично важливі елементи ППО", радарів для виявлення шахедів у нас кіт наплакав у всіх ЗСУ, а шахеди летять щільним клином, і запустити другий дрон-перехоплювач, якщо перший не влучив у ціль, оператор просто не встигає.

Ось чому згорів логістичний центр "Епіцентру", і згоріли сотні, якщо вже не тисячі, інших бізнес-об'єктів, об'єктів інфраструктури, зруйновані житлові будинки і загинули люди. Не працює це "просте рішення", придумане "офісом простих рішень". Зате "свої" компанії-виробники перехоплювачів заробили вже десятки мільйонів доларів, і зароблять ще сотні мільйонів доларів.

Якби "Епіцентр" виділив зі своїх невеликих вже доходів хоча б частину, еквівалентну десяти відсоткам втрат від повітряних атак противника – 100 млн доларів від 1 млрд доларів, то на ці гроші запросто можна було б уже давно, у найкоротші терміни розробити свою зенітно-ракетну систему ППО, аналогічну російському "Панцирю", ізраїльському "Залізному куполу"; створити ракети проти дронів, аналогічні шведській Saab Nimbrix або американській Hydra 70 APKWS.

Малі зенітно-ракетні комплекси давно довели свої незаперечні переваги в порівнянні з дронами-перехоплювачами: всепогодність, максимальна автоматизація – оператора просто немає, скорострільність – ракети запускаються з мінімальним інтервалом, висока швидкість ракети-перехоплювача, низька вартість ракети проти дронів – 10-20 тис. доларів при коефіцієнті ураження більше 0,9 – тобто десять ракет гарантовано знищують 9 цілей.

Шість зенітно-ракетних комплексів з достатнім запасом ракет (російський "Панцир-СМД-Е" має боєкомплект 48 ракет, які легко перезарядити) – можуть гарантовано закрити небо над Києвом і областю. Вартість того ж "Панциря" – близько 14 млн доларів, що цілком доступно для нашого бізнесу, і набагато дешевше цілої армади дронів-перехоплювачів, які неефективні проти шахідів.

Офіс простих рішень не працює. Компетенцій не вистачає. Це вам не кіно знімати.

Україна РФ ППО оператор дронів дрони шахеди дрони-перехоплювачі
 
