Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №13260, фактически возвращающий уголовную ответственность за самовольное оставление воинской части

За проголосовали 277 депутатов, вероятно, и порошенковские, и зеленские, и бывшие из партии регионов. Всех депутатов законопроект устраивает, ведь никто из них не попадет на фронт до конца каденции, а каденция не закончится до конца войны, а война не закончится, пока в армии не пойдут в СОЧ. А чтобы они не пошли в СОЧ, нужно пригрозить тюрьмой.

Но это не поможет.

Когда год назад количество СОЧ начало лавинообразно расти, Рада декриминализировала СОЧ. Надежда была на то, что ребята спохватятся, перестанут прятаться и вернутся воевать.

Кто-то, конечно, возвращался, потому что люди идут в СОЧ не только потому, что банально дезертируют, а потому, что дома могут быть какие-то проблемы, а командование отказывается дать отпуск хотя бы на пару дней, потому что у бойца не сложилось, как говорится, с командиром, и он так – через СОЧ – надеется перевестись, потому что другие работают; потому что военнослужащий, особенно плохо подготовленный, на линии фронта может вдруг оказаться в стрессовой ситуации и побежать куда глаза глядят.

Вот почему была декриминализирована СОЧ, однако это не помогло – за год количество дезертиров – именно дезертиров – увеличилось в разы, потому что если уголовной ответственности нет, то зачем тогда рисковать своей жизнью в окопах, терпеть трудности военной службы, когда можно сидеть спокойно дома?

Вангую, что возвращение уголовной ответственности тоже не поможет вернуть людей на фронт. Год назад уже была уголовная ответственность, однако люди все равно бежали из армии.

Причина СОЧ – в демотивации. Не в отсутствие мотивации – у определенной категории граждан ее нет и не было с рождения; они случайные люди в этой стране – а именно в демотивации, когда государство в лице президента, министров, депутатов, командование демотивирует своих бойцов.

Когда воюющие с 2022 года, а некоторые даже с 2014 года – профессиональные военные, добровольцы находятся на войне годами и не видят никакой, даже малейшей перспективы вернуться домой, к мирной жизни хотя бы на время – это демотивирует.

Когда с каждым военным годом государство лишь усиливает давление, нагрузка на давно воюющих военнослужащих, из которых в армии практически сделали бесправных рабов – это демотивирует.

Когда армия не меняется, фактически остается такой же совковой, советской армией, в которой действует принцип "я – начальник, ты – дурак", независимо от того, кто действительно дурак – это демотивирует.

Когда бизнесмены, программисты, профессиональные электронщики, плиточники, сантехники, грамотные управленцы, врачи, учителя, просто хорошие люди, пользующиеся заслуженным авторитетом в мирной жизни, приходят в армию, а из них делают "тупых дураков", потому что у командира звездочки на погонах, а заслуги и достижения.

Когда жизнь солдата в некоторых подразделениях под командованием некоторых командиров ничего не стоит, кроме очередных командирских орденов – это демотивирует.

Когда мирный тыл живет жирной, расслабленной жизнью, и ты это видишь, приезжая домой – это демотивирует.

Когда твои соседи легко прячутся от войны и смотрят на тебя с жалостью и состраданием – как на больного, неудачника, как на солдафона, на идиота-патриота – это демотивирует.

Когда в тылу чиновники и политики, близкие к власти бизнесмены зарабатывают на войне чрезвычайные прибыли, уже ничего не стесняясь и никого не боясь, и поставляют на фронт никому не нужные дроны, плохую еду и бракованное военное снаряжение – это демотивирует.

Когда тебе уже давно за сорок или пятьдесят, и ты добровольно тащишь эту лямку с 2014 года, а молодых отпускают за границу, или заманивают в армию сумасшедшими деньгами – это демотивирует.

Когда ты видишь, чувствуешь своей кожей, слышишь в каждом разрыве снаряда, в каждом жужжании дрона, что силы уже на грани исчерпания, что фронт вот-вот лопнет, потому что наша оборона давно стала почти не ощутима, прозрачна, невидима, как сигаретная бумага, а мир, сус подъезда, "эксперты" в телевизоре, все – продолжают жить как ни в чем не бывало, и говорить, что "все будет хорошо" – это страшно демотивирует.

До тех пор пока будет демотивация, ситуация не изменится.