08:59  19 августа
Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета
07:58  19 августа
В Сумской области вражеский дрон попал в жилой дом: есть пострадавшие
07:55  19 августа
Убил и сам позвонил в полицию: на Житомирщине будут судить 19-летнего парня
UA | RU
UA | RU
Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
19 августа 2025, 10:17

Гарантии без гарантий: Запад ищет удобный мир с Путиным

19 августа 2025, 10:17
Читайте також українською мовою
Между политическим удобством и человеческими жизнями снова выбрали первое
Между политическим удобством и человеческими жизнями снова выбрали первое
Фото: Reuters
Читайте також
українською мовою

Слабаки.

Весь цивилизованный демократический мир, прибывший на поклон к обезумевшему пожилому директору загнивающей американской империи, несколько часов подряд решал вопрос, как так аккуратно и достойно принести в жертву сотни тысяч людей, территории, целую страну – чтобы другие овцы были целые, а волки сыты.

Даже карту повесили – отрезая на ней тысячи километров, дома, огороды, человеческие судьбы как кусок пирога.

Говорили о гарантиях – мол, сейчас еще немного отдадим, отрежем, а больше – нет-нет! – ни одного квадратного метра, клянусь мамой!

Согласились с Путиным, что лучше уж сразу, когда-нибудь заключить "настоящий крепкий мир", а сейчас пусть воюют. Даже лапочка Трамп, у которого еще недавно болела душа за гибель тысяч человек каждый день, согласился с Путиным – зачем эти перемирия?.. Пусть воюют.

Решили посмотреть в глаза путину. Организуют трехстороннюю встречу. А может и многостороннюю. Не удивлюсь, если теперь вся эта компания, с Трампом во главе, поедет на поклон к настоящему царю в Москву. А там черная икра, русская водка, сибирские медведи и финская баня.

А что война?.. Что Украина?.. Главное – "понять и прАстить".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
США Вашингтон Дональд Трамп Россия Украина война переговоры Путин мир
Генсек НАТО заявил о новых гарантиях безопасности для Украины после встречи в США
19 августа 2025, 09:47
Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа, а тот ему – ключи от Белого дома
19 августа 2025, 09:33
"Решающие дни для Украины": канцлер Германии Мерц сделал заявления после встречи с Трампом и Зеленским
19 августа 2025, 03:00
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
В сети обнародовали кадры последствий вражеского удара по школе в Васильковской громаде на Синельниковщине
19 августа 2025, 10:33
Россияне ударили двумя ракетами "Искандер-М" по Славянску: попали в промзону
19 августа 2025, 09:54
Генсек НАТО заявил о новых гарантиях безопасности для Украины после встречи в США
19 августа 2025, 09:47
Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа, а тот ему – ключи от Белого дома
19 августа 2025, 09:33
Из-за атаки дронов на Черниговщине часть населенных пунктов без света
19 августа 2025, 09:27
Переговоры без иллюзий: настроение Трампа может быстро измениться
19 августа 2025, 09:11
Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета
19 августа 2025, 08:59
Россияне попали по дому на Харьковщине: четверо пострадавших, из них два ребенка
19 августа 2025, 08:59
В Киевской области депутата горсовета задержали на взятке в 5000 долларов
19 августа 2025, 08:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »