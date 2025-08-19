Гарантии без гарантий: Запад ищет удобный мир с Путиным

Между политическим удобством и человеческими жизнями снова выбрали первое

Между политическим удобством и человеческими жизнями снова выбрали первое

Фото: Reuters

Слабаки.

Весь цивилизованный демократический мир, прибывший на поклон к обезумевшему пожилому директору загнивающей американской империи, несколько часов подряд решал вопрос, как так аккуратно и достойно принести в жертву сотни тысяч людей, территории, целую страну – чтобы другие овцы были целые, а волки сыты.

Даже карту повесили – отрезая на ней тысячи километров, дома, огороды, человеческие судьбы как кусок пирога.

Говорили о гарантиях – мол, сейчас еще немного отдадим, отрежем, а больше – нет-нет! – ни одного квадратного метра, клянусь мамой!

Согласились с Путиным, что лучше уж сразу, когда-нибудь заключить "настоящий крепкий мир", а сейчас пусть воюют. Даже лапочка Трамп, у которого еще недавно болела душа за гибель тысяч человек каждый день, согласился с Путиным – зачем эти перемирия?.. Пусть воюют.

Решили посмотреть в глаза путину. Организуют трехстороннюю встречу. А может и многостороннюю. Не удивлюсь, если теперь вся эта компания, с Трампом во главе, поедет на поклон к настоящему царю в Москву. А там черная икра, русская водка, сибирские медведи и финская баня.

А что война?.. Что Украина?.. Главное – "понять и прАстить".