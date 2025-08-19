Гарантії без гарантій: Захід шукає зручний мир із Путіним

Між політичною зручністю й людськими життями знову обрали перше

Фото: Reuters

Слабаки.

Весь цивілізований демократичний світ, прибувший на уклін до здурілого літнього директора загниваючої американської імперії, кілька годин поспіль вирішував питання, як так акуратно і гідно принести в жертву сотні тисяч людей, території, цілу країну – щоб інші вівці були цілі, а вовки ситі.

Навіть карту повісили – відрізаючи на ній тисячі кілометрів, будинки, городи, людські долі як шматок пирога.

Говорили про гарантії – мовляв, зараз ще трошки віддамо, відріжемо, а більше – ні-ні! – жодного квадратного метра, клянуся мамою!..

Погодилися з путіним, що краще вже відразу, коли-небудь укласти "справжній міцний мир", а зараз нехай воюють. Навіть лапочка Трамп, у якого ще недавно боліла душа за загибель тисяч людей щодня, погодився з путіним – навіщо ці перемир'я?.. Нехай воюють.

Вирішили подивитися в очі путіну. Організовують тристоронню зустріч. А може і багатосторонню. Не здивуюся, якщо тепер вся ця компанія, з Трампом на чолі, поїде на уклін до справжнього царя в москву. А там чорна ікра, російська горілка, сибірські ведмеді і фінська лазня.

А що війна?.. Що Україна?.. Головне – "пАнять и прАстить".