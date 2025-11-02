Неграмотные тактические действия вместо объективной оценки получают кучу хвастаний от блоггеров, а ошибки прикрывают пиаром

Увидел как в соцсетях разгоняется волна одобрительных отзывов, как один генерал послал десант в виде двух отделений бойцов на окраину полуокруженного города

Увидел как в соцсетях разгоняется волна одобрительных отзывов, как один генерал послал десант в виде двух отделений бойцов на окраину полуокруженного города

иллюстративное фото: из открытых источников

На самом деле, в тактическом плане в современной войне высадка двух отделений бойцов на открытом месте в килл-зоне, на виду у вражеских дронов – безграмотное тактическое решение. Во-первых, в современной войне преодолеть килл-зону возможно только при скрытом от наблюдения дронов маневра, любые демонстративные действия враг замечает и тогда по бойцам и их укрытиям летит все, включая управляемые авиабомбами. Во-вторых, два отделения спецназа не могут оказать существенного влияния на обстановку в городе, за которое сражается несколько бригад и полков. И где основная проблема обеспечить логистику и маневр тем, кто уже находится. В-третьих, создается в очередной раз прецедент, когда неграмотные тактические действия вместо объективной оценки и after action review получают кучу хвастаний от блоггеров, ошибки прикрывают пиаром, и потому продолжают посылать группы на громкие героические задачи, потери в которых никогда не разглашаются. Как и не объявляются настоящие результаты. Иначе оценки таких действий были бы совсем другими.

Подписывайся, чтобы узнать новости первым

Подписаться

.