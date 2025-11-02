10:39  02 листопада
Юрій Бутусов журналіст info@regionews.ua
02 листопада 2025, 10:25

Неграмотні тактичні дії замість об'єктивної оцінки отримують купу вихвалянь від блогерів, а помилки прикривають піаром

02 листопада 2025, 10:25
Побачив як у соцмережах розганяється хвиля схвальних відгуків, як один генерал послав десант у вигляді двох відділень бійців на околицю напівоточеного міста
Побачив як у соцмережах розганяється хвиля схвальних відгуків, як один генерал послав десант у вигляді двох відділень бійців на околицю напівоточеного міста

ілюстративне фото: з відкритих джерел
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Насправді, в тактичному плані у сучасній війні висадка двох відділень бійців на відкритому місці у кілл-зоні, на виду у ворожих дронів – безграмотне тактичне рішення.

По-перше, у сучасній війні подолати кілл-зону можливо тільки за умови прихованого від спостереження дронів маневру, будь-які демонстративні дії ворог помічає і тоді по бійцям та їх укриттям летить усе, включно з керованими авіабомбами.

По-друге, два відділення спецназу не можуть суттєво вплинути на обстановку у місті, за яке б'ється кілька бригад та полків. І де основна проблема забезпечити логістику та маневр тим, хто там вже знаходиться.

По-третє, створюється в черговий раз прецедент, коли неграмотні тактичні дії замість об'єктивної оцінки та after action review отримують купу вихвалянь від блогерів, помилки прикривають піаром, і тому продовжують посилати групи на гучні героїчні завдання, втрати у яких ніколи не розголошуються. Як і не оголошуються реальні результати. Бо інакше оцінки таких дій були б зовсім іншими.

Сили оборони тактика Україна війна
