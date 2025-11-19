14:16  19 ноября
13:32  19 ноября
11:15  19 ноября
Виталий Портников журналист info@regionews.ua
19 ноября 2025, 12:28

Российские пропагандисты с невероятным вдохновением пытаются стирать наше грязное белье

19 ноября 2025, 12:28
Очень интересно наблюдать за реакцией на украинский коррупционный скандал российской аудитории
Очень интересно наблюдать за реакцией на украинский коррупционный скандал российской аудитории
иллюстративное фото: из открытых источников
Это тот же случай, когда почти идентичны представления у российской официальной пропаганды и российских либералов.

Российские пропагандисты с невероятным вдохновением пытаются стирать наше грязное белье – как будто сами не живут в государстве сплошной коррупции – но особый акцент делают на возможность причастности к коррупционным схемам Владимира Зеленского. Потому что с их точки зрения проблемы репутации первого лица и есть проблемы государства. И если Зеленский оказался плохим, зачем вам эта Украина вообще нужна?

И я сразу вспомнил материалы о самом себе, которые появлялись в эфире российских телеканалов на Майдане. Рассказы о том какой я мерзавец и агент ЦРУ неизменно заканчивались интервью с "участниками Майдана", которые озабоченно говорили, что теперь уж точно время расходиться по домам. То, что лидер Майдана – народ, а не какой-то политический деятель или журналист даже не приходило этим идиотам в голову.

Российские оппозиционеры в большинстве своем, когда говорят о скандале – тоже начинают защищать Зеленского И рассказывать какой катастрофой будет даже не его отставка, а делегирование им власти в рамках действующего законодательства.

И я сразу вспоминаю как в феврале 2022 года мой коллега, оппозиционная российская журналистка четко сформулировала российское либеральное видение агрессии: он напал на него потому, что ему завидует. Ибо Путин стар и не симпатичен, а Зеленский молод и харизматичен. О том, что речь идет о защите Украины, что украинский народ не воюет за Зеленского, а Зеленский является обычным представителем этого народа на государственном уровне, даже не приходит этим людям в голову. На ментальном уровне.

Они всегда в своей истории воевали за князя, за царя, за генерального секретаря. За Родину, за Сталина. А украинцы никогда не выходили на поле битвы за князя, гетмана или президента.

Они всегда воевали за свой дом. По Украине. И это то, что и делает русских и украинцев народами из двух разных планет.

