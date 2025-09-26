Россия блефует, готова ли Россия к войне? Последние недели эта дилемма стоит перед странами Запада все ощутимее

Иллюстративное фото: из открытых источников

Потому что с одной стороны есть понимание, что террористы погрязли в Украине, с другой – есть риск, что небольшие отряды "зеленых человечков" появятся "неожиданно" в странах Балтики, например, а "неопознанные дроны" завтра будут спокойно летать над Берлином. Для этого больших сил не нужно. Главное – посеять панику и спровоцировать протесты, что, мол, достаточно помогать Украине, давайте хоть свои границы защитим. Ну и подорвать авторитет НАТО – это уже вершина любой гибридной спецоперации Москвы, которой и грезит.

Российский посол во Франции Мешков открыто пригрозил НАТО: "Это будет война. Если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта".

В Москве – небольшое окно возможностей для манипуляций – до 2029 года, пока НАТО не просмотрит все протоколы безопасности (длится работа), не скоординирует действия союзников и не нарастит военный потенциал, который они убивали сами же в течение последних трех десятилетий. Но и РФ хочет перевооружиться до 2030-го. Вопрос, кто успеет первым. И у кого будут на это деньги.

Я же связываю активизацию Москвы именно сейчас с активной подготовкой встречи СИ и Трампа, которая должна пройти через несколько недель. "И меня, и меня возьмите, – взывает путин из своей песочницы. – Иначе я размозжу на зло всем все, что попадет под руку". Истерика, тупая истерика. Но все еще с непониманием большинства демократий, как его не просто остановить, но и клинически излечить.