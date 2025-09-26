00:50  26 сентября
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
08:50  26 сентября
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
08:32  26 сентября
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
UA | RU
UA | RU
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
26 сентября 2025, 09:49

Паника как оружие: как Москва может подрывать доверие к НАТО

26 сентября 2025, 09:49
Читайте також українською мовою
Россия блефует, готова ли Россия к войне? Последние недели эта дилемма стоит перед странами Запада все ощутимее
Россия блефует, готова ли Россия к войне? Последние недели эта дилемма стоит перед странами Запада все ощутимее
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Потому что с одной стороны есть понимание, что террористы погрязли в Украине, с другой – есть риск, что небольшие отряды "зеленых человечков" появятся "неожиданно" в странах Балтики, например, а "неопознанные дроны" завтра будут спокойно летать над Берлином. Для этого больших сил не нужно. Главное – посеять панику и спровоцировать протесты, что, мол, достаточно помогать Украине, давайте хоть свои границы защитим. Ну и подорвать авторитет НАТО – это уже вершина любой гибридной спецоперации Москвы, которой и грезит.

Российский посол во Франции Мешков открыто пригрозил НАТО: "Это будет война. Если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта".

В Москве – небольшое окно возможностей для манипуляций – до 2029 года, пока НАТО не просмотрит все протоколы безопасности (длится работа), не скоординирует действия союзников и не нарастит военный потенциал, который они убивали сами же в течение последних трех десятилетий. Но и РФ хочет перевооружиться до 2030-го. Вопрос, кто успеет первым. И у кого будут на это деньги.

Я же связываю активизацию Москвы именно сейчас с активной подготовкой встречи СИ и Трампа, которая должна пройти через несколько недель. "И меня, и меня возьмите, – взывает путин из своей песочницы. – Иначе я размозжу на зло всем все, что попадет под руку". Истерика, тупая истерика. Но все еще с непониманием большинства демократий, как его не просто остановить, но и клинически излечить.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Россия война Запад террористы Дональд Трамп Китай Путин
 
Подписывайтесь на RegioNews
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
"Закрывали глаза" на простой вагонов: в "Укрзализныце" разоблачили злоупотребление на 9 млн гривен
26 сентября 2025, 11:47
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
26 сентября 2025, 11:20
На Львовщине Audi вылетела в кювет: пострадали три ребенка, в том числе младенец
26 сентября 2025, 10:52
В Одессе доцент-агент ФСБ собирала данные о военных и корректировала удары
26 сентября 2025, 10:21
Россияне ночью атаковали Одесщину ударными дронами: повреждена инфраструктура
26 сентября 2025, 09:29
Россияне сбросили полтора десятка авиабомб на Херсон: что известно о последствиях
26 сентября 2025, 09:12
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
26 сентября 2025, 08:50
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
26 сентября 2025, 08:32
Силы ПВО обезвредили 128 из 154 беспилотников, которыми ночью россияне атаковали Украину
26 сентября 2025, 08:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »