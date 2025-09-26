00:50  26 вересня
В Україні подорожчали яйця: які тепер ціни
08:50  26 вересня
На Сумщині чоловік підірвався на міні, збираючи гриби
08:32  26 вересня
У Києві директорка автошколи продавала фіктивні свідоцтва про навчання
UA | RU
UA | RU
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
26 вересня 2025, 09:49

Паніка як зброя: як Москва може підривати довіру до НАТО

26 вересня 2025, 09:49
Читайте также на русском языке
Росія блефує, чи Росія готова до війни? Останні тижні ця дилема стоїть перед країнами Заходу все відчутніше
Росія блефує, чи Росія готова до війни? Останні тижні ця дилема стоїть перед країнами Заходу все відчутніше
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Бо з однієї сторони є розуміння, що терористи погрузли в Україні, з іншої – є ризик, що невеликі загони "зелених чоловічків" зʼявляться "неочікувано" в країнах Балтики, наприклад, а "неопізнані дрони" завтра спокійно літатимуть над Берліном. Для цього великих сил не треба. Головне – посіяти паніку і спровокувати протести, що, мовляв, досить допомагати Україні, давайте хоч свої кордони захистимо. Ну, і підірвати авторитет НАТО – це вже вершина будь-якої гібридної спецоперації Москви, якою та марить.

Російський посол у Франції Мєшков відкрито пригрозив НАТО: "Це буде війна. Якщо НАТО зібʼє російський літак, це означатиме початок воєнного конфлікту".

У москви – невелике вікно можливостей для маніпуляцій – до 2029-го року, поки НАТО не перегляне всі протоколи безпеки (триває робота), не скоординує дії союзників і не наростить військовий потенціал, який вони вбивали самі ж протягом останніх трьох десятиріч. Але і РФ хоче переозброїтись до 2030-го. Питання, хто встигне першим. І у кого будуть на це гроші.

Я ж повʼязую активізацію Москви саме зараз з активною підготовкою зустрічі СІ та Трампа, яка має відбутися за кілька тижнів. "І мене, і мене візьміть, – волає путін зі своєї пісочниці. – Інакше я потрощу на зло усім все, що потрапить під руку". Істерика, тупа істерика. Але все ще з нерозумінням більшості демократій, як її не просто зупинити, але й клінічно вилікувати.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Росія війна Запад терористи Дональд Трамп Китай Путін
 
Підписуйтесь на RegioNews
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
"Закривали очі" на простій вагонів: в "Укрзалізниці" викрили зловживання на 9 млн гривень
26 вересня 2025, 11:47
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
26 вересня 2025, 11:20
На Львівщині Audi вилетіла в кювет: постраждали три дитини, зокрема немовля
26 вересня 2025, 10:52
В Одесі доцентка-агентка ФСБ збирала дані про військових і коригувала удари
26 вересня 2025, 10:21
Росіяни вночі атакували Одещину ударними дронами: пошкоджена інфраструктура
26 вересня 2025, 09:29
Росіяни скинули півтора десятка авіабомб на Херсон: що відомо про наслідки
26 вересня 2025, 09:12
На Сумщині чоловік підірвався на міні, збираючи гриби
26 вересня 2025, 08:50
У Києві директорка автошколи продавала фіктивні свідоцтва про навчання
26 вересня 2025, 08:32
Сили ППО знешкодили 128 зі 154 безпілотників, якими вночі росіяни атакували Україну
26 вересня 2025, 08:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »