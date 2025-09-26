Росія блефує, чи Росія готова до війни? Останні тижні ця дилема стоїть перед країнами Заходу все відчутніше

Росія блефує, чи Росія готова до війни? Останні тижні ця дилема стоїть перед країнами Заходу все відчутніше

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Бо з однієї сторони є розуміння, що терористи погрузли в Україні, з іншої – є ризик, що невеликі загони "зелених чоловічків" зʼявляться "неочікувано" в країнах Балтики, наприклад, а "неопізнані дрони" завтра спокійно літатимуть над Берліном. Для цього великих сил не треба. Головне – посіяти паніку і спровокувати протести, що, мовляв, досить допомагати Україні, давайте хоч свої кордони захистимо. Ну, і підірвати авторитет НАТО – це вже вершина будь-якої гібридної спецоперації Москви, якою та марить.

Російський посол у Франції Мєшков відкрито пригрозив НАТО: "Це буде війна. Якщо НАТО зібʼє російський літак, це означатиме початок воєнного конфлікту".

У москви – невелике вікно можливостей для маніпуляцій – до 2029-го року, поки НАТО не перегляне всі протоколи безпеки (триває робота), не скоординує дії союзників і не наростить військовий потенціал, який вони вбивали самі ж протягом останніх трьох десятиріч. Але і РФ хоче переозброїтись до 2030-го. Питання, хто встигне першим. І у кого будуть на це гроші.

Я ж повʼязую активізацію Москви саме зараз з активною підготовкою зустрічі СІ та Трампа, яка має відбутися за кілька тижнів. "І мене, і мене візьміть, – волає путін зі своєї пісочниці. – Інакше я потрощу на зло усім все, що потрапить під руку". Істерика, тупа істерика. Але все ще з нерозумінням більшості демократій, як її не просто зупинити, але й клінічно вилікувати.