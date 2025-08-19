Интуитивно за этот раунд переговоров я целый день был спокоен

Фото: ОП

Даже заявления Виткоффа, вызвавшие проявления рвоты, и анонсы Трампа до встречи не могли похоронить ощущение, что на этот раз Белый Дом не будет трясти.

Трампу нужно было психологически "отойти" от визита Путина. А два шакалиных экспресса не выдержит даже странная психика. Поэтому сегодня (18 августа, – ред.) – спокойно, конструктивно (насколько это возможно) и даже оптимистично (например, о продаже оружия для Европы, а значит для нас тоже).

Но завтра будет новый день. Новый гольф. Новые карты.

И когда лидеры Европы уже после переговоров сидели в Овальном кабинете, Трамп собирался звонить Путину.

А это означает две вещи:

сегодня-завтра по традиции у нас могут быть массированные воздушные атаки;

настроение Трампа может измениться в любой момент.

Поэтому самым главным фактором переговоров, который сейчас работает, остается возможность наших ВСУ сдерживать врага. Все остальное – беллетристика, которая на этом этапе работает слабо или совсем не работает.

Ну, и нравственный дух общества. С этим нужно постоянно работать.