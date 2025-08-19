08:59  19 августа
Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета
07:58  19 августа
В Сумской области вражеский дрон попал в жилой дом: есть пострадавшие
07:55  19 августа
Убил и сам позвонил в полицию: на Житомирщине будут судить 19-летнего парня
UA | RU
UA | RU
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
19 августа 2025, 09:11

Переговоры без иллюзий: настроение Трампа может быстро измениться

19 августа 2025, 09:11
Читайте також українською мовою
Интуитивно за этот раунд переговоров я целый день был спокоен
Интуитивно за этот раунд переговоров я целый день был спокоен
Фото: ОП
Читайте також
українською мовою

Даже заявления Виткоффа, вызвавшие проявления рвоты, и анонсы Трампа до встречи не могли похоронить ощущение, что на этот раз Белый Дом не будет трясти.

Трампу нужно было психологически "отойти" от визита Путина. А два шакалиных экспресса не выдержит даже странная психика. Поэтому сегодня (18 августа, – ред.) – спокойно, конструктивно (насколько это возможно) и даже оптимистично (например, о продаже оружия для Европы, а значит для нас тоже).

Но завтра будет новый день. Новый гольф. Новые карты.

И когда лидеры Европы уже после переговоров сидели в Овальном кабинете, Трамп собирался звонить Путину.

А это означает две вещи:

  • сегодня-завтра по традиции у нас могут быть массированные воздушные атаки;
  • настроение Трампа может измениться в любой момент.

Поэтому самым главным фактором переговоров, который сейчас работает, остается возможность наших ВСУ сдерживать врага. Все остальное – беллетристика, которая на этом этапе работает слабо или совсем не работает.

Ну, и нравственный дух общества. С этим нужно постоянно работать.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
переговоры завершение войны Зеленский Владимир Дональд Трамп Вашингтон США Украина война РФ
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
В сети обнародовали кадры последствий вражеского удара по школе в Васильковской громаде на Синельниковщине
19 августа 2025, 10:33
Гарантии без гарантий: Запад ищет удобный мир с Путиным
19 августа 2025, 10:17
Россияне ударили двумя ракетами "Искандер-М" по Славянску: попали в промзону
19 августа 2025, 09:54
Генсек НАТО заявил о новых гарантиях безопасности для Украины после встречи в США
19 августа 2025, 09:47
Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа, а тот ему – ключи от Белого дома
19 августа 2025, 09:33
Из-за атаки дронов на Черниговщине часть населенных пунктов без света
19 августа 2025, 09:27
Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета
19 августа 2025, 08:59
Россияне попали по дому на Харьковщине: четверо пострадавших, из них два ребенка
19 августа 2025, 08:59
В Киевской области депутата горсовета задержали на взятке в 5000 долларов
19 августа 2025, 08:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »