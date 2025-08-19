Інтуїтивно за цей раунд перемовин я цілий день був спокійний

Фото: ОП

Навіть заяви Віткоффа, які спричинили прояви блювоти, та анонси Трампа до зустрічі не могли поховати відчуття, що цього разу Білий Дім не труситиме.

Трампу треба психологічно було "відійти" від візиту Путіна. А два шакалячі експреси не витримає навіть дивакувата психіка. Тому сьогодні (18 серпня, – ред.) – спокійно, конструктивно (наскільки це можливо) і навіть оптимістично (наприклад, про продаж зброї для Європи, а, значить, для нас теж).

Але завтра буде новий день. Новий гольф. Нові карти.

І коли лідери Європи вже після перемовин сиділи в Овальному кабінеті, Трамп збирався дзвонити Путіну.

А це означає дві речі:

сьогодні-завтра за традицією у нас можуть бути масовані повітряні атаки;

настрій Трампа може змінитися будь-якої миті.

Тому найголовнішим фактором перемовин, який зараз працює, залишається спроможність наших ЗСУ стримувати ворога. Все інше – белетристика, яка на цьому етапі працює слабко, або зовсім не працює.

Ну, і моральний дух суспільства. З цим треба постійно працювати.