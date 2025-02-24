За последние три года войны ни один из геополитических игроков – США, Россия и Китай – не отреагировали свои стратегические интересы

США по-прежнему держит как главную повестку своей стратегии противостояния с Китаем. Китай до сих пор наращивает (потерянные во времена наводнения) мощности и пытается стать сильнее США. Россия по-прежнему грезит новой Ялтой и надеется усесться за общий стол с предыдущими двумя, чтобы делить властный пирог на троих

США по-прежнему держит как главную повестку своей стратегии противостояния с Китаем. Китай до сих пор наращивает (потерянные во времена наводнения) мощности и пытается стать сильнее США. Россия по-прежнему грезит новой Ялтой и надеется усесться за общий стол с предыдущими двумя, чтобы делить властный пирог на троих

фото: иллюстративное

Ни США, ни Китай не хотят этого допустить, как и то, чтобы Россия усилила одного из противников. Поэтому Москва – это объект для Си и Трампа, а не равноценный партнер.

И, глядя на танцы нынешней администрации США вокруг Москвы, можно прийти к выводу, что Трамп готов предложить Путину соглашение с единственной целью – оторвать РФ и "завербовать" в собственную зону влияния. Вот только с размером взятки в Вашингтоне не складывается, потому что Украина не "слепая овца", которая готова получить одновременно двойной протекторат. Неизученные уроки 24 февраля 2022 года новой администрацией подталкивают нас, Украину, наконец, определиться и с собственным стратегическим планом. И этот план – стать частью объединенной Европы, которая также будет выступать субъектом в геополитических раскладах.

В Лондоне, Брюсселе, Берлине, Париже уже давно чувствуют, к чему все идет. Когда в расколотой Европе, так же, как и в Украине, хотят видеть безвольного объекта, которым можно замыкать из-за вопросов безопасности, пошлин и различных санкций. А поддержка праворадикальных партий – это еще одна игра на дробление игроков, с которыми легче будет договариваться (соглашение об использовании редкоземельных недр – тому прекрасный пример, как это может быть). Но нужно сделать ремарку, что за влияние на Европу борются не только США, но и Китай. Ибо всеобщая десубъектизация Европы приведет к усилению каждой из сторон. Стоит только определить пределы влияний – кого в какую сторону занесет.

Но и здесь мешает Россия, со своими претензиями на кусок пирога. И это время и для Штатов, и для Китая всерьез задуматься: нужна ли РФ в таком виде, в каком она существует сегодня? Фрагментация России – это выход из тупика, в котором есть третий лишний и постоянно работающий на смешивании карт.

Вот только вопрос: способны ли Китай и США на этом этапе взаимно договориться? Пока у меня большие сомнения, хотя такой сценарий предполагал бы перезапуск одновременно многих процессов не только на Европейском континенте, но и в Африке. Где тоже сталкиваются интересы этой тройки. Не пришло ли время избавиться наконец от этого третьего лишнего?

В этом сценарии я вижу не только путь установления полноценного мира в нашей части Европы, но и возможности для Штатов и Китая выйти на новый уровень своих стратегических задач.

Что вы об этом думаете?