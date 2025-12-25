В Полтавской области водитель сбил пенсионерку и оставил на дороге

Фото: Нацполиция

Авария произошла 23 декабря около 11:40 на перекрестке улиц Старшего лейтенанта Кагала – Небесной Сотни – Университетской в Кременчуге. Теперь полиция ищет водителя

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Предварительно неизвестный автомобиль сбил 85-летнюю женщину. Он оставил ее на дороге, и просто скрылся с места аварии. Пострадавшую женщину госпитализировали медики. Теперь правоохранители ищут авто и водителя, находившегося за рулем. Начато расследование.

"Следователи полиции обращаются к очевидцам ДТП. Если вам известна какая-либо информация об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, транспортного средства или водителя просим сообщить по телефонам: +380 (98) 739-26-30 или 102", - сообщили в полиции.

