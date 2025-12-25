Забрал к2 миллиона, пошел в СЗЧ и отправился за решетку: в Днепре судили военного за дезертирство
В Днепре судили военного, которому по ошибке насчитали 2,4 миллиона гривен. Он знал, что это ошибка, но деньги не вернул
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.
После ошибочно полученных 2,4 миллиона гривен военный самовольно покинул место службы и долго не возвращался в воинскую часть, несмотря на действие военного положения.
По данным суда, с декабря прошлого года по январь 2025 года он совершил безналичные переводы на сумму более 1,16 миллиона гривен. Остальные деньги он оставил на счету.
7 января 2025 года он самовольно покинул место службы (тогда военный был в районе боевых действий в Донецкой области). 6 марта его задержали правоохранители. Суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры и постановил взыскать с осужденного 868 991,84 гривен материальный ущерб в пользу воинской части.
По совокупности преступлений суд назначил окончательное наказание:
- 7 лет лишения свободы;
- конфискацию всего принадлежащего имущества в пользу государства;
- лишение права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 3 года.
