Рождественская атака: оккупанты атаковали Одесскую область, есть погибший
Российские оккупанты обстреляли Одесскую область. Спасатели показали последствия атаки
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Как рассказали спасатели, в результате попаданий по портовой и промышленной инфраструктуре возник пожар. Обстрелы повредили складские, производственные и административные здания.
К сожалению, в результате атаки погиб человек. Также известно еще о двух пострадавших.
Напомним, на Рождество 25 декабря, в Украине будут вводиться графики почасовых отключений света из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.
