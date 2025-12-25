Рождественская атака: оккупанты атаковали Одесскую область, есть погибший

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Как рассказали спасатели, в результате попаданий по портовой и промышленной инфраструктуре возник пожар. Обстрелы повредили складские, производственные и административные здания.

К сожалению, в результате атаки погиб человек. Также известно еще о двух пострадавших.

Напомним, на Рождество 25 декабря, в Украине будут вводиться графики почасовых отключений света из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.