Россияне атаковали Черниговщину: беспилотник попал в многоэтажку
В ночь на 25 декабря россияне атаковали Черниговскую область. В результате атаки вспыхнули пожары
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В Чернигове российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. Также произошли пожары в результате ударов по нескольким объектам энергетической инфраструктуры города.
В Корюковском районе произошел пожар на предприятии из-за атаки беспилотников. К счастью, никто не пострадал.
Напомним, также в ночь на 25 декабря россияне атаковали Одесскую область. В результате обстрела погиб человек, известно о раненых местных жителях.
24 декабря 2025, 22:55
