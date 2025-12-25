Фото: ГСЧС

В ночь на 25 декабря россияне атаковали Черниговскую область. В результате атаки вспыхнули пожары

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В Чернигове российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. Также произошли пожары в результате ударов по нескольким объектам энергетической инфраструктуры города.

В Корюковском районе произошел пожар на предприятии из-за атаки беспилотников. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, также в ночь на 25 декабря россияне атаковали Одесскую область. В результате обстрела погиб человек, известно о раненых местных жителях.