07:00  24 лютого
У центрі Києва діють обмеження руху транспорту: деталі
07:08  24 лютого
У Броварах під Києвом уламки "Шахеда" поцілили по багатоповерхівці
14:22  23 лютого
В одному з клубів Києва вночі розважались під російську музику: поліція проводить перевірку
UA | RU
UA | RU
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
24 лютого 2025, 12:20

За останні три роки війни жоден із геополітичних гравців - США, Росія і Китай - не відреагували свої стратегічні інтереси

24 лютого 2025, 12:20
Читайте также на русском языке
США досі тримає як головну повістку своєї стратегії протистояння з Китаєм. Китай досі нарощує (втрачені за часів ковіду) потужності і намагається стати сильнішим США. Росія досі марить новою Ялтою і сподівається всістися за спільний стіл з попередніми двома, щоб ділити владний пиріг на трьох
США досі тримає як головну повістку своєї стратегії протистояння з Китаєм. Китай досі нарощує (втрачені за часів ковіду) потужності і намагається стати сильнішим США. Росія досі марить новою Ялтою і сподівається всістися за спільний стіл з попередніми двома, щоб ділити владний пиріг на трьох
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Ні США, ні Китай не хочуть цього допустити, як і те, щоб Росія посилила когось із супротивників. Тому Москва - це обʼєкт для Сі і Трампа, а не рівноцінний партнер.

І дивлячись на танці нинішньої адміністрації США довкола Москви, можна прийти до висновку, що Трамп готовий запропонувати Путіну угоду з єдиною метою - відірвати РФ і "завербувати" у власну зону впливу. От тільки з розміром хабаря у Вашингтоні не складається, бо Україна не є "сліпою овечкою", яка готова отримати одночасно подвійний протекторат. Невивчені уроки 24 лютого 2022 року новою адміністрацією підштовхують нас, Україну, нарешті визначитись і з власним стратегічним планом. І це план - стати частиною обʼєднаної Європи, яка також виступатиме субʼєктом у геополітичних розкладах.

У Лондоні, Брюсселі, Берліні, Парижі вже давно відчувають, до чого все йде. Коли в розколотій Європі, так само, як і в Україні, хочуть бачити безвольного обʼєкта, яким можна помикати через питання безпеки, мит та різних санкцій. А підтримка праворадикальних партій - це ще одна гра на подріблення гравців, з якими легше буде домовлятися (угода про використання рідкоземельних надр - тому прекрасний приклад, як це може бути). Але треба зробити ремарку, що за впливи на Європу боряться не тільки США, але й Китай. Бо загальна десубʼєктизація Європи призведе до посилення кожної із сторін. Варто лише визначити межі впливів - кого в яку сторону занесе.

Але й тут заважає Росія, зі своїми претензіями на шмат пирога. І це час і для Штатів, і для Китаю всерйоз замислитись: а чи потрібна РФ у такому вигляді, в якому вона існує сьогодні? Фрагментація Росії - це вихід із тупика, в якій є третій зайвий і який постійно працює на змішуванням карт.

От тільки питання: чи здатні Китай та США на цьому етапі взаємно домовитися? Поки що у мене є великі сумніви, хоч такий сценарій передбачав би перезапуск одночасно багатьох процесів не тільки на Європейському континенті, але й в Африці. Де також зіштовхуються інтереси цієї трійки. То чи не прийшов час позбавитись нарешті цього третього зайвого?

У цьому сценарії я бачу не тільки шлях до встановлення повноцінного миру в нашій частині Європи, але й можливості для Штатів та Китаю вийти на новий рівень своїх стратегічних завдань.

Що ви про це думаєте?

Китай РФ США політика
Зеленський передав Трампу документ про те, як Росія зривала перемир'я
24 лютого 2025, 11:41
Переговори з Трампом, гарантії безпеки та вимога виборів: головні заяви Зеленського на пресконференції
23 лютого 2025, 19:15
Україна з наступного тижня розпочне роботу з США над угодою про копалини, - Стефанчук
22 лютого 2025, 17:25
Всі новини »
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
Стало відомо, де завтра в Україні вдарить мороз до -16 градусів
24 лютого 2025, 14:11
Українців намагаються зламати, створивши ілюзію того, що всі ми приречені
24 лютого 2025, 14:05
ВР провалила голосування за постанову про підтримку демократії в Україні
24 лютого 2025, 14:02
Угода про копалини: Стефанішина розповіла, на якій стадії перебувають перемовини
24 лютого 2025, 13:48
Стало відомо, коли у Києві можуть зняти обмеження руху Південним мостом
24 лютого 2025, 13:42
Катування та вбивства у колонії на Полтавщині: ДБР передало справу до суду
24 лютого 2025, 13:40
У столиці понад 170 будинків залишились без опалення: в чому причина
24 лютого 2025, 13:33
Одеський ексдепутат, який їхав з колоною військ РФ до Києва, може сісти на 15 років
24 лютого 2025, 13:30
Перші 6200 осель у 10 областях: в Україні працюють над розбудовою фонду соціального житла
24 лютого 2025, 13:22
У Києві від початку повномасштабної війни загинули понад 200 цивільних
24 лютого 2025, 13:14
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Всі публікації »
Юрій Богданов
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Всі блоги »