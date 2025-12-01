12:20  01 декабря
Валерий Пекар
01 декабря 2025, 10:20

Переговоры в США: какие сигналы и чего ждать дальше

01 декабря 2025, 10:20
Читайте також українською мовою
Насколько я понял, прочитав утренние новости, пока мы здесь спали, в Америке переговоры завершились тем, что договорились вести переговоры дальше. Договорились договариваться
Насколько я понял, прочитав утренние новости, пока мы здесь спали, в Америке переговоры завершились тем, что договорились вести переговоры дальше. Договорились договариваться
Фото: СБУ
Это хороший результат. Вряд ли стоило ожидать мирных прорывов от переговоров Украина – США. Мы ведь воюем не с США.

Что будет дальше?

90% вероятности, что выйдет Путин и скажет: переговоры это хорошо, мы полностью за переговоры, но сначала надо устранить "основную причину конфликта". Напомню, этим словосочетанием он означает существование украинского государства и нации.

Путин не может сейчас остановить войну. Во-первых, экономику нельзя перевести обратно на гражданские рельсы без огромных инвестиций, которых негде взять. Во-вторых, все высшие элиты являются непосредственными бенефициарами (выгодополучателями) войны, и эти выгоды нечем заменить. В-третьих, населению нужно показать хоть какую-то победу, иначе Акела промахнулся, царь ненастоящий. Наконец, главное – непонятно, куда девать миллион убийц, грабителей и насильников, привыкших получать нормальные деньги, – их нельзя возвращать домой, в нищету и безысходность.

Поэтому готовимся к долгой зиме, настраиваемся, объединяемся.

У россии положительных сценариев уже нет, а у нас еще есть.

