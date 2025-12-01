09:00  01 грудня
На Полтавщині правоохоронець збив двох сестер-підлітків: обидві загинули
08:26  01 грудня
Арсенал зброї та наркотики: поліцейські затримали 38-річного сумчанина
08:38  01 грудня
На Чернігівщині фрагмент "Кинджала" впав на подвір'я місцевого жителя
UA | RU
UA | RU
Валерій Пекар Підприємець, викладач бізнес-шкіл info@regionews.ua
01 грудня 2025, 10:20

Переговори у США: які сигнали та чого чекати далі

01 грудня 2025, 10:20
Читайте также на русском языке
Наскільки я зрозумів, прочитавши ранкові новини, поки ми тут спали, в Америці переговори завершилися тим, що домовилися вести переговори далі. Домовилися домовлятися
Наскільки я зрозумів, прочитавши ранкові новини, поки ми тут спали, в Америці переговори завершилися тим, що домовилися вести переговори далі. Домовилися домовлятися
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Це непоганий результат. Бо навряд чи варто було очікувати мирних проривів від переговорів Україна – США. Адже ми воюємо не з США.

Що буде далі?

90% ймовірності, що вийде Путін і скаже: переговори це добре, ми повністю за переговори, але спочатку треба усунути "засадничу причину конфлікту". Нагадаю, цим словосполученням він позначає існування української держави та нації.

Путін не може зараз зупинити війну. По-перше, економіку не можна перевести назад на цивільні рейки без величезних інвестицій, яких нема де взяти. По-друге, всі вищі еліти є безпосередніми бенефіціарами (вигодоотримувачами) війни, і ці вигоди нема чим замінити. По-третє, населенню треба показати хоч якусь перемогу, бо інакше Акела промахнувся, цар несправжній. Нарешті, головне – незрозуміло, куди дівати мільйон убивць, грабіжників і ґвалтівників, які звикли отримувати нормальні гроші, – їх не можна повертати додому, у злидні й безвихідь.

Тому готуємося до довгої зими, налаштовуємося, гуртуємося.

У росії позитивних сценаріїв вже нема, а в нас ще є.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна перемовини США завершення війни
 
Підписуйтесь на RegioNews
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Внаслідок ворожих обстрілів є знестумлення у кількох областях – Міненерго
01 грудня 2025, 10:59
На Львівщині пенсіонер напав на ТЦК та побив військового: як його покарали
01 грудня 2025, 10:55
Росіяни атакували балістикою Дніпро
01 грудня 2025, 10:50
До останнього не вірив: Єрмак влаштував Зеленському емоційну сцену перед відставкою – УП
01 грудня 2025, 10:48
Українські біженці у Шотландії можуть опинитися на вулиці: в чому причина
01 грудня 2025, 10:39
Російські окупанти атакували маршрутку у Херсоні
01 грудня 2025, 10:09
На Житомирщині зіткнулися вантажівка та мікроавтобус: рятувальники деблокували постраждалих
01 грудня 2025, 09:57
Клініка і квартири Цукермана під арештом у межах розслідування "Мідас"
01 грудня 2025, 09:57
Сили ППО вночі знешкодили 63 з 89 безпілотників: є влучання на 9 локаціях
01 грудня 2025, 09:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »