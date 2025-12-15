08:43  15 декабря
На Днепропетровщине мужчина во время ссоры бросил гранату в 19-летнего парня
08:54  15 декабря
В Ровно во время пожара в пятиэтажке погиб мужчина
07:21  15 декабря
ДТП на трассе в Черкасской области: отбойник проткнул Lexus
UA | RU
UA | RU
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
15 декабря 2025, 07:32

Гарантии безопасности вне НАТО остаются только политическими обещаниями

15 декабря 2025, 07:32
Читайте також українською мовою
Нам говорят, что Дональд Трамп, в случае принятия российских требований (даже подредактированных американской стороной) обещает Украине гарантии безопасности, которые будут выписаны "аналогично пятой статье Вашингтонского договора"
Нам говорят, что Дональд Трамп, в случае принятия российских требований (даже подредактированных американской стороной) обещает Украине гарантии безопасности, которые будут выписаны "аналогично пятой статье Вашингтонского договора"
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Хочу со всей ответственностью заметить, что пятая статья Вашингтонского (точнее Североатлантического договора) как и любая другая статья этого международного договора, имеет значение исключительно с выполнением ВСЕГО договора, то есть – обеспечением членства Украины в НАТО.

Также Украина не может воспользоваться статьей 42(7) Договора о Европейском Союзе, которая предусматривает, что в случае вооруженного нападения на государство-член Европейского Союза, другие государства-члены обязаны оказать ему помощь и содействие всеми возможными средствами, в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Соответствующая статья в двусторонних договоренностях может быть действенной, только в случае подписания и ратификацией Конгрессом США союзнического Договора между Украиной и США, то есть договора, предусматривающего, в случае угрозы территориальной целостности и суверенитета Украины, привлечения США в войну против агрессора. Украине нужно быть готовой к взаимным обязательствам.

Только так. Все остальное – БУДАПЕШТ-2 или просто имитация гарантий безопасности. Нельзя опять "наступить на те же грабли!".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война переговоры США Дональд Трамп гарантии безопасности
 
Подписывайтесь на RegioNews
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
В Ровно во время пожара в пятиэтажке погиб мужчина
15 декабря 2025, 08:54
На Днепропетровщине мужчина во время ссоры бросил гранату в 19-летнего парня
15 декабря 2025, 08:43
На Банковой готовят законопроект о выборах во время военного положения
15 декабря 2025, 08:38
Скороход вышла из СИЗО: залог внесли третьи лица – адвокат
15 декабря 2025, 08:22
В Киеве мужчина угрожал охраннику супермаркета пистолетом и скрылся с товаром
15 декабря 2025, 08:19
Россияне за сутки 850 раз ударили по Запорожской области: 14 пострадавших
15 декабря 2025, 07:56
Переговоры в Берлине: Виткофф сообщил о значительном прогрессе США и Украины
15 декабря 2025, 07:53
В Киеве в результате пожара в частном доме погибли два человека
15 декабря 2025, 07:45
В Днепропетровской области из-за атаки РФ временно задерживаются поезда
15 декабря 2025, 07:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Сергей Фурса
Все блоги »