Гарантии безопасности вне НАТО остаются только политическими обещаниями

Нам говорят, что Дональд Трамп, в случае принятия российских требований (даже подредактированных американской стороной) обещает Украине гарантии безопасности, которые будут выписаны "аналогично пятой статье Вашингтонского договора"

Фото: из открытых источников

Хочу со всей ответственностью заметить, что пятая статья Вашингтонского (точнее Североатлантического договора) как и любая другая статья этого международного договора, имеет значение исключительно с выполнением ВСЕГО договора, то есть – обеспечением членства Украины в НАТО. Также Украина не может воспользоваться статьей 42(7) Договора о Европейском Союзе, которая предусматривает, что в случае вооруженного нападения на государство-член Европейского Союза, другие государства-члены обязаны оказать ему помощь и содействие всеми возможными средствами, в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций. Соответствующая статья в двусторонних договоренностях может быть действенной, только в случае подписания и ратификацией Конгрессом США союзнического Договора между Украиной и США, то есть договора, предусматривающего, в случае угрозы территориальной целостности и суверенитета Украины, привлечения США в войну против агрессора. Украине нужно быть готовой к взаимным обязательствам. Только так. Все остальное – БУДАПЕШТ-2 или просто имитация гарантий безопасности. Нельзя опять "наступить на те же грабли!".

