11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
08:43  15 грудня
На Дніпропетровщині чоловік під час сварки кинув гранату в 19-річного хлопця
07:21  15 грудня
ДТП на трасі на Черкащині: відбійник проштрикнув Lexus
UA | RU
UA | RU
Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
15 грудня 2025, 07:32

Гарантії безпеки поза НАТО залишаються лише політичними обіцянками

15 грудня 2025, 07:32
Читайте также на русском языке
Нам кажуть, що Дональд Трамп, в разі прийняття російських вимог (навіть підредагованих американською стороною) обіцяє Україні гарантії безпеки, що будуть виписані "аналогічно п’ятій статті Вашингтонського договору"
Нам кажуть, що Дональд Трамп, в разі прийняття російських вимог (навіть підредагованих американською стороною) обіцяє Україні гарантії безпеки, що будуть виписані "аналогічно п’ятій статті Вашингтонського договору"
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Хочу зі всією відповідальністю зауважити, що п’ята стаття Вашингтонського (точніше-Північноатлантичного договору) як і будь-яка інша стаття цього міжнародного договору, має значення виключно з виконанням ВСЬОГО договору, тобто – забезпеченням членства України в НАТО.

Так само Україна не може скористатися статтею 42(7) Договору про Європейський Союз, яка передбачає, що у разі збройного нападу на державу-члена Європейського Союзу, інші держави-члени зобов'язані надати їй допомогу та сприяння всіма можливими засобами, відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, допоки Україна не стане членом ЄС.

Відповідна стаття у двосторонніх домовленостях може бути дієвою, лише в разі підписання та ратифікацією Конгресом США союзницького Договору між Україною та США, тобто договору, який би передбачав, в разі загрози територіальній цілісності і суверенітету України, залучення США у війну проти агресора. Україні треба бути також готовою до взаємних зобов’язань.

Тільки так. Все інше – БУДАПЕШТ-2, або просто імітація гарантій безпеки. Не можна знову "наступити на ті ж самі граблі!".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна перемовини США Дональд Трамп гарантії безпеки
 
Підписуйтесь на RegioNews
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Виведення українських військ з Донбасу – "червона лінія" для Києва у переговорах зі США
15 грудня 2025, 12:46
У Чернігові судили чоловіка, який намагався підпалити авто ЗСУ
15 грудня 2025, 12:35
На Житомирщині Ford збив пішохода – чоловік помер у лікарні
15 грудня 2025, 12:15
Міфи про відключення світла
15 грудня 2025, 11:52
У ГУР розкрили дані щодо нової модифікації російської "Герані" з авіаракетою Р-60
15 грудня 2025, 11:48
В поліції розповіли подробиці ДТП на Буковині, внаслідок якої загинув 19-річний юнак
15 грудня 2025, 11:24
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
15 грудня 2025, 11:22
Смертельна аварія з підлітками на Закарпатті: неповнолітній водій влетів у вантажівку, загинула 15-річна дівчина
15 грудня 2025, 11:05
Ситуація в енергосистемі України залишається складною – Міненерго
15 грудня 2025, 10:58
Майже півтори тисячі ветеранів і членів їхніх сімей цього року створили свій бізнес – нардеп Олена Шуляк
15 грудня 2025, 10:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Олексій Гончаренко
Всі блоги »