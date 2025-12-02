08:20  02 декабря
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
02 декабря 2025, 07:28

Должность руководителя ОП: где граница между влиянием и преувеличением

02 декабря 2025, 07:28
Позвольте "вставить своих пять копеек" в слишком уж оживленную дискуссию о должности руководителя Офиса президента Украины
Позвольте "вставить своих пять копеек" в слишком уж оживленную дискуссию о должности руководителя Офиса президента Украины
Фото: ОП
Почти за всю новейшую историю Украины – это не была должность "канцеляриста" или "секретаря по телефонам" или даже "простого менеджера", если бы кому-то не хотелось это представить.

Кроме выполнения роли ближайшего советника и организатора выполнения распоряжений президента Украины, лицо, занимающее этот пост, обеспечивает координацию работы консультативных, совещательных и других созданных президентом Украины вспомогательных органов и служб, их взаимодействие со структурными подразделениями Офиса (а их создано немало!).

Через него проходят практически все документы для подготовки решений президента Украины.

Государственный служащий в этой должности должен прибывать на работу до приезда президента, а уезжать – после. То есть, нужно быть готовым в сложные времена практически жить на Банковой, со всеми сопутствующими обстоятельствами… Работа действительно сложная, но и вызовы для государственного служащего наивысшего ранга соответствующие, и власти предоставляет действительно много (преимущественно, правда, именем президента Украины). Тот, кто был назначен и продержался больше года, всегда входил в топ-5 по влиятельности в украинских реалиях.

Но до последнего времени ни о каком руководителе вспомогательного органа президента Украины не говорили как о вице-президенте (не до ночи упомянутый Дмитрий Табачник, расталкивая других конкурентов "в коридорах к первой приемной", даже и не думал о таком... Собственно, он и полковником так и не стал).

Должность эта действительно влиятельна, но никто из предыдущих президентов Украины не допускал, чтобы ее временные исполнители в глазах граждан напоминали что-то похожее на роль кардинала Ришелье при Людовике XIII или, скорее, Григория Распутина при Николае II.

Что касается функций подбора кадров, обеспечения функционирования офиса, то, пожалуй, многие удивятся, но в Офисе еще есть должность… руководителя аппарата Офиса со своими заместителями и персоналом…

Лицо на этом посту, в частности, назначает на должности и освобождает от должностей государственных служащих Офиса; обеспечивает единый порядок прохождения и обработки документов в Офисе; утверждает положения о структурных подразделениях Офиса, а также должностные инструкции государственных служащих и работников Офиса; осуществляет кучу других полномочий…

Когда-то такой должности не было и как-то справлялись, но очередная реформа госслужбы создала такой механизм, якобы для большей независимости профессиональной госслужбы от посторонних решений, но в украинских реалиях, считаю – этот механизм не заработал и все решает руководство Офиса.

В то же время, замена одного руководителя Офиса (администрации, секретариата) президента другим ничего кардинально не изменит, если президент Украины – самодостаточный, опытный, сильный и выполняет все свои полномочия должным образом.

Если же есть определенные проблемы, если есть блокирование доступа к главе государства, если есть сомнения относительно способности президента изменить свои подходы – то есть выходы (которые уже ранее применялись), как обеспечить баланс влияний в самых вспомогательных органах президента Украины.

Один из вариантов: назначение тех, кому президент доверяет, но в то же время кто является некоррумпированными и ответственными государственными служащими (для этого надо все эти должности вернуть в зону госслужбы и действия антикоррупционного законодательства и, очевидно – с соответствующим доступом и допуском к государственной тайне) на должности руководителя Офиса, первого помощника Украины.

Это может, конечно, привести и к внутренним конфликтам (бывало и такое), но вполне реалистично выстроить контролируемую конкуренцию и демонополизировать влияние на главу государства.

Во всяком случае, руководитель Офиса президента Украины, В НИКАКОМ СЛУЧАЕ (!) не должен создавать условия, чтобы стать на уровне с главой государства. Должности вице-президента у нас также не предусмотрены, потому что Украина – парламентско-президентская республика. Также не может эта должность по влиянию быть выше председателя ВРУ или премьер-министра Украины. Но умалять ее значение также не стоит.

Как это происходит (скорее, происходило до последнего времени) в США, рекомендую почитать книгу, которую написал Chris Whipple "Gatekeepers: How the White House Chiefs of Staff Define Every Presidency". Вышел также и документальный фильм The Presidents' Gatekeepers.

В любом случае, эта оживленная дискуссия относительно должности руководителя Офиса президента Украины не должна отвлекать от базовой проблемы: баланс надлежащего выполнения властных функций и взаимного контроля в треугольнике парламент-президент-кряд, где, как вы видите, нет "руководителей офисов" или других важных и влиятельных лиц, но четко подчиненных институтам, определенным Конституцией Украины.

Андрей Ермак подозрение Офис президента отставка президент руководитель Зеленский Владимир
 
