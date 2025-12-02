08:20  02 грудня
У Сумах поліція затримала наркоділка та вилучила понад 5 кг канабісу
07:26  02 грудня
У Києві п'яний водій Tesla збив на смерть 13-річну дівчинку
01:30  02 грудня
Співачка Христина Соловій зізналась, чому не коментує особисте життя
UA | RU
UA | RU
Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
02 грудня 2025, 07:28

Посада керівника ОП: де межа між впливом і перебільшенням

02 грудня 2025, 07:28
Читайте также на русском языке
Дозвольте “вставити своїх п’ять копійок” у надто вже жваву дискусію стосовно посади керівника Офісу президента України
Дозвольте “вставити своїх п’ять копійок” у надто вже жваву дискусію стосовно посади керівника Офісу президента України
Фото: ОП
Читайте также
на русском языке

Майже за всю новітню історію України – це не була посада "канцеляриста” чи "секретаря на телефонах” чи, навіть "простого менеджера”, якби комусь не хотілося це представити.

Крім виконання ролі найближчого радника й організатора виконання розпоряджень президента України, особа, що займає цю посаду, забезпечує координацію роботи консультативних, дорадчих та інших утворених президентом України допоміжних органів і служб, їх взаємодію зі структурними підрозділами Офісу (а їх створено немало!).

Через неї проходять практично всі документи для підготовки рішень президента України.

Державний службовець на цій посаді має прибувати на роботу до приїзду президента, а від’їжджати – після. Тобто, треба бути готовим в складні часи практично жити на Банковій, зі всіма супутніми обставинами… Робота дійсно складна, але й виклики для державного службовця найвищого рангу відповідні, та й влади надає дійсно багато (переважно, правда, ім’ям президента України). Той, хто був неї призначений і протримався більше року, завжди входив в топ-5 за впливовістю в українських реаліях.

Але до останнього часу про жодного керівника допоміжного органу президента України не говорили як про "віце-президента” (не до ночі згаданий Дмитро Табачник, розштовхуючи інших конкурентів "у коридорах до першої приймальної", навіть і не думав про таке... Власне, він і полковником так і не став).

Посада ця дійсно є впливовою, але ніхто з попередніх президентів України не допускав, щоб її тимчасові виконавці в очах громадян нагадувала щось схоже на роль кардинала Ришельє при Людовіку XIII чи, скоріше, Григорія Распутіна при Миколі II.

Що стосується функцій підбору кадрів, забезпечення функціонування офісу, то, мабуть, багато хто здивується, але в Офісі, ще є посада… керівника апарату Офісу із своїми заступниками й персоналом…

Особа на цій посаді, зокрема призначає на посади та звільняє з посад державних службовців Офісу; забезпечує єдиний порядок проходження та опрацювання документів в Офісі; затверджує положення про структурні підрозділи Офісу, а також посадові інструкції державних службовців та працівників Офісу; здійснює купу інших повноважень…

Колись такої посади не було і якось справлялися, але чергова реформа держслужби створила такий механізм для, начебто для більшої незалежності професійної держслужби від сторонніх рішень, але в українських реаліях, вважаю – цей механізм не запрацював і все вирішує керівництво Офісу.

Водночас, заміна одного керівника Офісу (адміністрації, секретаріату) президента на іншого нічого кардинально не змінить, якщо президент України – самодостатній, досвідчений, сильний і виконує всі свої повноваження належним чином.

Якщо ж є певні проблеми, якщо є блокування доступу до глави держави, якщо є сумніви стосовно здатності президента змінити свої підходити – то є виходи (що вже раніше застосовувалися), як забезпечити баланс впливів у самих допоміжних органах президента України.

Один з варіантів: призначення тих, кому президент довіряє, але водночас, хто є некорумпованими й відповідальними державними службовцями (для цього треба всі ці посади повернути в зону держслужби та дії антикорупційного законодавства і, очевидно – з відповідними доступом та допуском до державної таємниці) на посади керівника Офісу, першого помічника президента та секретаря РНБО України.

Це може, звісно, призвести й до внутрішніх конфліктів (бувало й таке), але є цілком реалістичним вибудувати контрольовану конкуренцію та демонополізувати вплив на главу держави.

В будь-якому разі, керівник Офісу президента України, В ЖОДНОМУ РАЗІ (!) не має створювати умови, щоб стати на рівні з главою держави. Посади віце-президента в нас також не передбачено, бо Україна – парламентсько-президентська республіка. Також не може ця посада за впливом бути вище за голову ВРУ чи прем’єр-міністра України. Але применшувати її значення також не варто.

Як це відбувається (скоріше, відбувалося до останнього часу) в США, рекомендую почитати книжку, яку написав Chris Whipple "The Gatekeepers: How the White House Chiefs of Staff Define Every Presidency”. Вийшов також і документальний фільм "The Presidents' Gatekeepers”.

В будь-якому разі, ця жвава дискусія стосовно посади керівника Офісу президента України не повинна відволікати від базової проблеми: баланс належного виконання владних функцій та взаємного контролю в трикутнику парламент-президент-кряд, де, як ви бачите, немає "керівників офісів” чи інших важливих і впливових осіб, але чітко підпорядкованих інституціям, визначених Конституцією України.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
відставка Андрій Єрмак Зеленський Володимир президент Офіс президента підозра керівник
 
Підписуйтесь на RegioNews
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Переговори в Маямі або навіщо Путін імітував поїздку на фронт
02 грудня 2025, 08:56
Росіяни запустили по Україні 62 дрони: ППО знешкодила 39 БпЛА
02 грудня 2025, 08:53
Росіяни масовано атакували "шахедами" південь Одещини: пошкоджений енергооб’єкт
02 грудня 2025, 08:43
На Вінниччині мати та донька-підліток отруїлися чадним газом
02 грудня 2025, 08:39
У Сумах поліція затримала наркоділка та вилучила понад 5 кг канабісу
02 грудня 2025, 08:20
Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла
02 грудня 2025, 08:18
Росіяни за добу обстріляли 20 населених пунктів на Запоріжжі
02 грудня 2025, 07:59
Листопад на Сумщині: 8 загиблих та 40 поранених через обстріли РФ
02 грудня 2025, 07:53
Україна повернула додому 1859 дітей, яких викрала РФ – Зеленська
02 грудня 2025, 07:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »