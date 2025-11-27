Журналисты все время задают вопросы о составе украинской делегации на, пожалуй, одних из важнейших за последние 10 лет переговорах

Фото: ОП

Краткий ответ таков:

Во-первых: состав делегации определяет Президент. На нем вся ответственность.

Состав делегации должен включать членов делегации (и привлеченных экспертов), перекрывающих весь спектр переговорных позиций. Особо подчеркну важность участия специалистов по международному праву.

Во-вторых, члены делегации должны быть профессиональными в ведении международных переговоров (как правило, это дипломаты – у них такая профессия).

В третьих: переговорная сторона (любая) только выигрывает от того, что члены делегации другой стороны были ослаблены (или зависимы от них).

Поэтому не менее важны, чем владение иностранными языками, хорошая международная репутация, соответствующий предыдущий опыт и четкая ориентация на национальные интересы, а не на свои личные или корпоративные. Уязвимым моментом является наличие гражданства в другом государстве или ведение бизнеса в стране – стороне переговоров.

Также априори члены делегации должны должным образом оформить допуск и доступ к государственной тайне.

И действительно, не нормально, когда члены делегации находятся под подозрениями, или даже должны тратить время на допросы по коррупционным или другим уголовным делам. Тем более – в воюющей стране.

Сменить состав делегации не сложно. Нужно только решение Президента Украины. Одновременно можно все же поручить внести в Указ Президента Украины поручение о подготовке и неукоснительном соблюдении директив на переговоры.

Они (директивы) действительно в таком случае тайны и по процедуре будут уничтожены через некоторое время (не хочу вдаваться в подробности), но на фоне всех этих записей пленок точно будут дисциплинировать членов делегации относительно четкого соблюдения целей и, особенно, красных линий.