Журналісти весь час задають питання стосовно склалу української делегації на, мабуть, одних з важливіших за останні 10 років переговорах

Фото: ОП

Коротка відповідь така:

По-перше: склад делегації визначає Президент. На ньому вся відповідальність.

Склад делегації має включати членів делегації (та залучених експертів), що перекривають весь спектр переговорних позицій. Особливо підкреслю важливість участі фахівців з міжнародного права.

По-друге: члени делегації мають бути професійними у веденні міжнародних переговорів (як правило, це дипломати – в них така професія).

По-третє: переговорна сторона (будь-яка) тільки виграє від того, що члени делегації іншої сторони були послаблені (або залежні від них).

Тому не менш важливі, ніж володіння іноземними мовами, хороша міжнародна репутація, відповідний попередній досвід та чітка орієнтація на національні інтереси, а не на якісь свої особисті чи корпоративні. Вразливим моментом є й наявність громадянства в іншій державі чи ведення бізнесу в країні – стороні переговорів.

Також апріорі члени делегації мають належним чином оформити допуск та доступ до державної таємниці.

І дійсно, не є нормальним, коли члени делегації знаходяться під підозрами, або навіть мають витрачати час на допити у корупційних чи інших кримінальних справах. Тим більше – в воюючій країні.

Змінити склад делегації не складно. Потрібне лише рішення Президента України. Одночасно можна все-таки доручити внести в Указ Президента України доручення про підготовку та неухильного дотримання директив на переговори.

Вони (директиви) дійсно в такому випадку таємні і за процедурою будуть знищені через деякий час (не хочу вдаватися в подробиці), але, на тлі всіх цих записів, плівок – точно будуть дисциплінувати членів делегації стосовно чіткого дотримання мети, цілей та, особливо, червоних ліній.