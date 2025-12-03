01:50  03 декабря
Продюсер Игорь Кондратюк признался, какая у него пенсия
01:30  03 декабря
Жена Александра Усика предупредила о мошенниках: используют ее имя в соцсетях
07:24  03 декабря
В Одессе разоблачили сеть нелегальных игорных заведений: организаторов будут судить
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
03 декабря 2025, 07:59

Переговоры в Москве. Почему пора начать говорить о финансировании Украины до 2030 года

03 декабря 2025, 07:59
Читайте також українською мовою
Переговоры окончились ничем. Точнее стороны, исходя из слов Ушакова, обсудили финансовые и, можно допустить, санкционные вопросы будущего соглашения
Переговоры окончились ничем. Точнее стороны, исходя из слов Ушакова, обсудили финансовые и, можно допустить, санкционные вопросы будущего соглашения
Читайте також
українською мовою

Здесь нечего много писать – это было прогнозируемо, так как американцы на переговорах в Майами не педалировали территориальный вопрос, который является базовым и для Трампа, и для Путина.

Похоже, американцы действительно несколько изменили стратегию: сначала они обсудят с россиянами все важное для них, а потом нас будут прижимать территориальным вопросом.

Отдельно еще раз следует обратить внимание на Китай. Накануне встречи Кушнеоа-Виткофа с Путиным, Москву посетил Ван И и что-то передал Шойгу. Что он передал можно только догадываться. Но это точно было "зондирование российской позиции" на предмет того, насколько россияне в своих торгах с США готовы далеко зайти в вопросах сотрудничества по северному пути и ископаемым Арктики (углеводороды и редкоземы). Также не следует забывать о визите Макрона в Китай, где обязательно будут говорить о гарантиях безопасности для Европы и об Украине в этом контексте.

Что должно нас беспокоить уже сейчас? Базовый вопрос – деньги. И не только на 2026 год, а в целом на следующие 5 лет, как минимум. Если мы идем по сценарию ускорения окончания войны (если США и РФ договорятся), единственными гарантиями нашей безопасности могут быть гарантии нашего финансирования и продажи оружия. А об этом вообще никто, похоже, не говорит. Ни 28 пунктов Виткофа, ни уменьшенный вариант, наработанный в Швейцарии вообще не об этом. А без внешних денег – мы Зимбабве.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Россия Украина финансирование война переговоры завершение войны
 
Подписывайтесь на RegioNews
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Обстрелы на Черниговщине: россияне ударили по ферме, предприятию и энергообъекту
03 декабря 2025, 09:10
Встреча Зеленского с Виткоффом и Кушнером отменена, – журналист
03 декабря 2025, 08:57
В Киеве будут судить мужчину, ограбившего аптеку в Подольском районе
03 декабря 2025, 08:46
На Полтавщине мужчина погиб после падения с пятого этажа
03 декабря 2025, 08:37
В Черкасской области в ДТП травмировались пять человек, среди них – два ребенка
03 декабря 2025, 08:24
Атака на Украину: силы ПВО ночью обезвредили 83 из 111 дронов
03 декабря 2025, 08:11
Правоохранителя, который на Полтавщине насмерть сбил двух 17-летних сестер, отправили под стражу
03 декабря 2025, 07:52
В Херсонской области из-за российских обстрелов погиб один человек, еще 3 – ранены
03 декабря 2025, 07:43
Россияне атаковали беспилотниками Днепропетровщину: двое погибших, трое раненых
03 декабря 2025, 07:31
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Все блоги »