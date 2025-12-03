Переговоры окончились ничем. Точнее стороны, исходя из слов Ушакова, обсудили финансовые и, можно допустить, санкционные вопросы будущего соглашения

Здесь нечего много писать – это было прогнозируемо, так как американцы на переговорах в Майами не педалировали территориальный вопрос, который является базовым и для Трампа, и для Путина.

Похоже, американцы действительно несколько изменили стратегию: сначала они обсудят с россиянами все важное для них, а потом нас будут прижимать территориальным вопросом.

Отдельно еще раз следует обратить внимание на Китай. Накануне встречи Кушнеоа-Виткофа с Путиным, Москву посетил Ван И и что-то передал Шойгу. Что он передал можно только догадываться. Но это точно было "зондирование российской позиции" на предмет того, насколько россияне в своих торгах с США готовы далеко зайти в вопросах сотрудничества по северному пути и ископаемым Арктики (углеводороды и редкоземы). Также не следует забывать о визите Макрона в Китай, где обязательно будут говорить о гарантиях безопасности для Европы и об Украине в этом контексте.

Что должно нас беспокоить уже сейчас? Базовый вопрос – деньги. И не только на 2026 год, а в целом на следующие 5 лет, как минимум. Если мы идем по сценарию ускорения окончания войны (если США и РФ договорятся), единственными гарантиями нашей безопасности могут быть гарантии нашего финансирования и продажи оружия. А об этом вообще никто, похоже, не говорит. Ни 28 пунктов Виткофа, ни уменьшенный вариант, наработанный в Швейцарии вообще не об этом. А без внешних денег – мы Зимбабве.