Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер info@regionews.ua
03 грудня 2025, 07:59

Переговори в Москві. Чому пора почати говорити про фінансування України до 2030 року

03 грудня 2025, 07:59
Переговори закінчилися нічим. Точніше, сторони, виходячи зі слів Ушакова, обговорили фінансові і, можна допустити, санкційні питання майбутньої угоди
Путін та Віткофф. Фото: росЗМІ
Тут нема що багато писати – це було прогнозовано, так як американці, на переговорах в Маямі не педалювали територіальне питання, яке є базовим і для Трампа, і для Путіна.

Схоже, американці, справді, дещо змінили стратегію: спочатку вони обговорять з росіянами все важливе для них, а потім нас дотискатимуть територіальним питанням.

Окремо ще раз треба звернути увагу на Китай. Напередодні зустрічі Кушнеоа-Віткофа з Путіним, в Москву завітав Ван І і щось передав Шойгу. Що він передав можна лише здогадуватися. Але це точно було "зондування російської позиціі" на предмет того наскільки росіяни в своїх торгах із США готов далеко зайти в питаннях співпраці по північному шляху і копалинах Арктики (вуглеводні і рідкоземи). Також не слід забувати про візит Макрона в Китай де обовʼязково будуть говорити про безпекові гарантії для Європи і про Україну в цьому контексті.

Що має нас непокоїти вже зараз? Базове питання – гроші. І не лише на 2026 рік, а, цілому, на наступні 5 років, як мінімум. Якщо ми йдемо по сценарію прискорення закінчення війни (якщо США та РФ домовляться) єдиними гарантіями нашої безпеки можуть бути гарантії нашого фінансування і продажу зброї. А про це взагалі ніхто, схоже не говорить. Ані 28 пунктів Віткофа, ані зменшений варіант, напрацьований в Швейцарії взагалі не про це. А без зовнішніх грошей – ми Зімбабве.

Росія Україна финансирование війна перемовини завершення війни
 
