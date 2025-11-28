Новый этап блицкрига Трампа. Что ждать в ближайшие недели
Трамп считал и продолжает считать: вопрос выхода Украины из Донбасса является ключом к результативным переговорам. Этот вопрос будет основным в последующие недели (и не только)
Трамп считал и продолжает считать: вопрос выхода Украины из Донбасса является ключом к результативным переговорам. Этот вопрос будет основным в последующие недели (и не только)
Какие козыри имеет Трамп?
- Ситуация на фронте, которая с точки зрения американцев не улучшится.
- Отсутствие финансирования Украины в 2026 году без разморозки российских активов. В декабре вопрос имеет минимальные шансы на решение с неизвестной перспективой на январь-февраль.
- Продолжение коррупционного скандала с появлением новой серии, связанной с оборонкой.
Чем может ответить Банковая?
- Продолжением переговоров с европейцами, которые хотят получить гарантии безопасности больше "слова Трампа".
- Нежеланием, как минимум проактивной части, украинцев подписывать подобный договор.
Согласится ли Путин окончить войну, если Украина согласится подписать территориальные уступки?
- Это открытый, по-моему, вопрос. В логике Трампа Путин после этого не сможет не подписать, иначе США реально включатся в войну против теневого флота.
- Последнее интервью Путина показывает, что он не хотел бы сейчас остановки войны.
Есть ли у нас план Б?
- У нас есть часовой лаг до весны (деньги заканчиваются в марте). Дальше все будет зависеть от того, сколько денег выделит ЕС.
- Мы исходим из той точки зрения, что Трамп просто не сможет не продавать оружие и запретить делиться разведданными.
Какие выводы?
- Достоверность того, что Украину дожмут сейчас существует, но пока она значительно меньше 50%. Но реальное давление начнется только сейчас, потому ситуация может динамично меняться.
- 28 пунктов плана Виткофа-Дмитоиева останутся ключевыми пунктами для всех последующих мирных планов, даже если нынешний блицкриг будет сорван. На днях я писал, что нам стоило бы сделать хотя бы закрытые дискуссии по каждому из этих пунктов, потому что спрятаться от них все равно не удастся. Сейчас выглядит так, что это почти невозможно. Все мыслят в категориях выборов, а следовательно, любая закрытая дискуссия станет публичной сразу после ее окончания.
- Сейчас самый вероятный план – война заходит в зиму с переговорным окном возможностей не раньше весны.
21 ноября 2025
